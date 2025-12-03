AMSS: Teretna vozila se najduže zadržavaju na izlazu na Batrovcima - osam sati

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima, na izlazu, vozila najduže zadržavaju na Batrovcima, i to osam sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na Horgošu se teretna vozila zadržavaju četiri sata, na Kelebiji i Bezdanu tri sata, a na Šidu šest sati. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Saobraćaj van gradskih sredina je umerenog intenziteta. Magla poslednjih dana smanjuje vidljivost i dodatno opterećuje vozače u delu godine koji nam donosi najzahtevnije uslove vožnje, pa treba biti posebno oprezan