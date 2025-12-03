AMSS: Teretna vozila se najduže zadržavaju na izlazu na Batrovcima - osam sati

Euronews pre 40 minuta  |  Autor: Tanjug
AMSS: Teretna vozila se najduže zadržavaju na izlazu na Batrovcima - osam sati

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima, na izlazu, vozila najduže zadržavaju na Batrovcima, i to osam sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na Horgošu se teretna vozila zadržavaju četiri sata, na Kelebiji i Bezdanu tri sata, a na Šidu šest sati. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Saobraćaj van gradskih sredina je umerenog intenziteta. Magla poslednjih dana smanjuje vidljivost i dodatno opterećuje vozače u delu godine koji nam donosi najzahtevnije uslove vožnje, pa treba biti posebno oprezan
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Magla i sneg prave problem na putevima vozačima se savetuje oprez na ovim putnim pravcima

Magla i sneg prave problem na putevima vozačima se savetuje oprez na ovim putnim pravcima

Dnevnik pre 35 minuta
AMSS: Magla i klizavi kolovozi otežavaju vožnju

AMSS: Magla i klizavi kolovozi otežavaju vožnju

N1 Info pre 1 sat
Snega ima samo mestimično na teritoriji Ivanjice, magla na više putnih pravaca

Snega ima samo mestimično na teritoriji Ivanjice, magla na više putnih pravaca

Euronews pre 55 minuta
Vozači oprez! Magle ima na mnogim putnim pravcima, a evo gde ima snega

Vozači oprez! Magle ima na mnogim putnim pravcima, a evo gde ima snega

Telegraf pre 40 minuta
Na Batrovcima danas gore nego juče: Teretnjaci čekaju po osam sati

Na Batrovcima danas gore nego juče: Teretnjaci čekaju po osam sati

Telegraf pre 1 sat
Stanje na granicama i putevima tokom večeri, oglasio se AMSS: Poledica i magla na putevima, na teritoriji Zaječara i Ivanjice…

Stanje na granicama i putevima tokom večeri, oglasio se AMSS: Poledica i magla na putevima, na teritoriji Zaječara i Ivanjice raskvašen sneg

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HorgošBatrovciAMSSKelebijaŠidgranicni prelazi

Regioni, najnovije vesti »

ŽUM Kragujevac: Čak 190 poziva u prethodna 24 časa

ŽUM Kragujevac: Čak 190 poziva u prethodna 24 časa

Glas Šumadije pre 5 minuta
Veliki broj ulica i nasalje bez vode

Veliki broj ulica i nasalje bez vode

Glas Šumadije pre 25 minuta
Vreme danas: Umereno oblačno, mestimično sa kišom

Vreme danas: Umereno oblačno, mestimično sa kišom

Nedeljnik pre 35 minuta
Niški „Mačak u čizmama“ na festivalskoj sceni: Pozorište lutaka Niš gostuje na 56. Susretima profesionalnih pozorišta lutaka…

Niški „Mačak u čizmama“ na festivalskoj sceni: Pozorište lutaka Niš gostuje na 56. Susretima profesionalnih pozorišta lutaka Srbije

Glas juga pre 9 minuta
Poslanik Petrović Gašiću: Dok sam ja znao činove, vi ste učili da izvlačite fuge u kupatilima

Poslanik Petrović Gašiću: Dok sam ja znao činove, vi ste učili da izvlačite fuge u kupatilima

Bujanovačke pre 24 minuta