Noć u Beogradu: Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode

Četiri osobe lakše su povređene u dve saobraćajne nezgode koje su se dogodile tokom noći u Beogradu.

Tri žene koje su povređene u udesu kod Voždovih kapija prevezene su u Urgentni centar, a muškarac koji je povređen u udesu u Borči prevezen je u KBC Zvezdara. Ekipe Hitne službe intervenisale su 101 put, a od toga je 11 intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali astmatičari, i to uglavnom zbog sinoćne magle.