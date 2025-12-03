Noć u Beogradu: Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode

Kurir pre 2 sata
Noć u Beogradu: Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode

Četiri osobe lakše su povređene u dve saobraćajne nezgode koje su se dogodile tokom noći u Beogradu.

Tri žene koje su povređene u udesu kod Voždovih kapija prevezene su u Urgentni centar, a muškarac koji je povređen u udesu u Borči prevezen je u KBC Zvezdara. Ekipe Hitne službe intervenisale su 101 put, a od toga je 11 intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali astmatičari, i to uglavnom zbog sinoćne magle.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Pet osoba lakše povređeno u dve saobraćajne nezgode u Beogradu tokom noći

Pet osoba lakše povređeno u dve saobraćajne nezgode u Beogradu tokom noći

Serbian News Media pre 51 minuta
Hitna pomoć: Pet osoba lakše povređeno u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Hitna pomoć: Pet osoba lakše povređeno u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Novi magazin pre 46 minuta
Hitna pomoć: Pet osoba lakše povređeno u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Hitna pomoć: Pet osoba lakše povređeno u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

N1 Info pre 2 sata
Pet osoba lakše povređeno u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Pet osoba lakše povređeno u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Nova pre 2 sata
Povređene 4 osobe u 2 udesa u Beogradu. Hitna pomoć noćas nije stala, najviše zvala ova grupa građana.

Povređene 4 osobe u 2 udesa u Beogradu. Hitna pomoć noćas nije stala, najviše zvala ova grupa građana.

Blic pre 3 sata
Noć u Beogradu: Četiri osobe lakše povređene u dva udesa

Noć u Beogradu: Četiri osobe lakše povređene u dva udesa

Euronews pre 2 sata
Tri žene i muškarac povređeni u sudaru; u dva udesa povrede su zadobile četiri osobe

Tri žene i muškarac povređeni u sudaru; u dva udesa povrede su zadobile četiri osobe

Alo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZvezdaraKBCBorčabeogradhitna pomoc

Beograd, najnovije vesti »

Pet osoba lakše povređeno u dve saobraćajne nezgode u Beogradu tokom noći

Pet osoba lakše povređeno u dve saobraćajne nezgode u Beogradu tokom noći

Serbian News Media pre 51 minuta
Hitna pomoć: Pet osoba lakše povređeno u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Hitna pomoć: Pet osoba lakše povređeno u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Novi magazin pre 46 minuta
Kolika je cena ulaznica za zatvorene bazene u Beogradu? Razlikuje se od dela do dela grada, drugačije je za odrasle, decu…

Kolika je cena ulaznica za zatvorene bazene u Beogradu? Razlikuje se od dela do dela grada, drugačije je za odrasle, decu, studente i penzionere

Kurir pre 16 minuta
Užas u Sremčici: Dečaka (2) udario kombi, ima teške povrede jetre

Užas u Sremčici: Dečaka (2) udario kombi, ima teške povrede jetre

Nova pre 1 sat
Kombi udario dečaka (2) u Sremčici: Oteo se baki iz ruku i izjurio na ulicu

Kombi udario dečaka (2) u Sremčici: Oteo se baki iz ruku i izjurio na ulicu

Blic pre 1 sat