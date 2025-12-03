Gaspromnjeft: Srpsko tržište snabdeveno naftnim derivatima u potrebnim količinama

N1 Info pre 15 minuta  |  FoNet
Gaspromnjeft: Srpsko tržište snabdeveno naftnim derivatima u potrebnim količinama

Proizvodne i komercijalne aktivnosti Naftne industrije Srbije nastavljaju se u prilagođenom formatu, uzimajući u obzir spoljna ograničenja, saopštio je danas Gaspromnjeft, dodajući da je trenutno srpsko tržište snabdeveno naftnim derivatima u potrebnim količinama.

Zbog uvođenja restriktivnih mera Sjedinjenih Američkih Država, koje su stupile na snagu 9. oktobra, otežan je rad kompanije NIS, a proizvodne i komercijalne aktivnosti nastavljaju se u prilagođenom formatu, uzimajući u obzir postojeća spoljna ograničenja, navodi se u saopštenju koje prenosi RTS. Ruska kompanija dodaje da NIS nastavlja sopstvenu proizvodnju, što omogućava da se naprave određene rezerve sirovina. Rukovodstvo NIS, uz podršku Vlade Srbije, ulaže sve
