Koledž Evrope koji ima saradnju sa Telekomom Srbija u centru afere koja trese EU

Bivša visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogerini našla se u središtu jednog od najvećih antikorupcijskih skandala u institucijama EU u poslednjoj deceniji.

Belgijsko tužilaštvo ju je formalno optužilo za proceduralne prevare, korupciju, sukob interesa i povredu službene tajne u vezi sa tenderom za obuku mladih diplomata u okviru EU Diplomatske akademije, koju je vodio Koledž Evrope – institucija čiji je rektor od 2020. godine. Evropska Diplomatska akademija formirana je 2022. godine kao pilot-program koji je zamišljen kao prva institucija koja bi objedinjavala obuke za nacionalne diplomate, službenike evropskih