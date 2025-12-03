Rajić o Selakoviću: Cirkus po Vučićevoj naredbi, šalje poruku Tužilaštvu da on i njegovi momci ne namervaju da se privole ni zakonima ni institucijama ove zemlje

Advokat Jovan Rajić navodi, komentarišući pojavljivanje ministra kulture Nikole Selakovića u Tužilaštvu za organizovani kriminal nakon isteka radnog vremena, da smo svedočili nastavku cirkusa koji smo gledali prethodna dva dana, kada se govori o izveštavanju o ovom slučaju.

On je ocenio kako predsednik Srbije Aleksandar Vučić preko Selakovića šalje poruku Tužilaštvu da su "on i njegovi momci koji su sa njim u ekipi nedodirljivi i da ne namervaju da se privole ni zakonima ni institucijama ove zemlje". Jovan Rajić je za N1 ocenio da Selaković „ne bi pravio ovaj cirkus bez Vučićeve naredbe“. „Naravno bez Vučićeve, ne saglasnosti, nego izričite naredbe i naloga kako da se (Selaković) ponaša i šta da radi, ovaj cirkus svakako ne bi ni