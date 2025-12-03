Redakcije ili news influenseri – ko danas informiše?

Radar pre 52 minuta  |  Ana Martinoli
Redakcije ili news influenseri – ko danas informiše?

Trend pokazuje da se moć oblikovanja javne sfere seli sa redakcija i političkih partija ka mrežama news influensera i njihovih zajednica

U najnovijem izveštaju Reuters Instituta za novinarstvo, „ Mapiranje kreatora vesti i influensera ljudi na društvenim i video mrežama“ analizira se aktivnost pojedinaca ili malih timova koji objavljuju sadržaj preko društvenih i video-platformi i imaju uticaj na javne debate o vestima i aktuelnim dešavanjima, pri čemu su bar delimično nezavisni od klasičnih medijskih institucija. To su Jutjub, TikTok i Instagram kreatori koji komentarišu aktuelne događaje iz
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Kupio božićnu jelku, a dobio katastrofu Kad je otvorio kutiju i video šta je unutra - zanemeo od šoka! (video)

Kupio božićnu jelku, a dobio katastrofu Kad je otvorio kutiju i video šta je unutra - zanemeo od šoka! (video)

Alo pre 3 sata
"Povraćala sam 4 puta na dan" Dalila otkrila kako stvarno živi u Americi, detalji iznenadili sve: "Jedva čekam da se dočepam…

"Povraćala sam 4 puta na dan" Dalila otkrila kako stvarno živi u Americi, detalji iznenadili sve: "Jedva čekam da se dočepam Srbije"

Alo pre 4 sati
Najlonke vam se često cepaju? Probajte ovaj trik sa TikToka, kažu da čarape postaju otporne na sve!

Najlonke vam se često cepaju? Probajte ovaj trik sa TikToka, kažu da čarape postaju otporne na sve!

Kurir pre 8 sati
Viralni snimci šokirali internet: Majka snimila bliznakinje – ono što rade gledaoce je ostavilo bez teksta (video)

Viralni snimci šokirali internet: Majka snimila bliznakinje – ono što rade gledaoce je ostavilo bez teksta (video)

Alo pre 8 sati
Dalila Dragojević se vraća za Srbiju! Napipala promenu, mora kod doktora: "Povraćala sam 4 puta..."

Dalila Dragojević se vraća za Srbiju! Napipala promenu, mora kod doktora: "Povraćala sam 4 puta..."

Telegraf pre 8 sati
"Jedva čekam da se dočepam Srbije i idem kod doktora" Dalila otkrila nepoznate detalje iz života u Americi: "Ovde sam…

"Jedva čekam da se dočepam Srbije i idem kod doktora" Dalila otkrila nepoznate detalje iz života u Americi: "Ovde sam asocijalna, povraćala sam 4 puta na dan"

Blic pre 9 sati
Umalo se nije srušila kad je otvorila vrata: Devojka kupila staru kuću, a ono što je usledilo nije mogla ni da sanja (video)

Umalo se nije srušila kad je otvorila vrata: Devojka kupila staru kuću, a ono što je usledilo nije mogla ni da sanja (video)

Alo pre 9 sati

Ključne reči

JutjubTikTok

Zabava, najnovije vesti »

Redakcije ili news influenseri – ko danas informiše?

Redakcije ili news influenseri – ko danas informiše?

Radar pre 52 minuta
Operisana Kija Kockar Slike iz bolničkog kreveta: Oglasila se pobednica Zadruge 1

Operisana Kija Kockar Slike iz bolničkog kreveta: Oglasila se pobednica Zadruge 1

Blic pre 27 minuta
"Mene bi bilo sramota!" Željko Vasić prekinuo "talas oduševljenja" Jakovom Jozinovićem: Poremećen sistem...

"Mene bi bilo sramota!" Željko Vasić prekinuo "talas oduševljenja" Jakovom Jozinovićem: Poremećen sistem...

Telegraf pre 2 minuta
Operisana Kija Kockar!

Operisana Kija Kockar!

Telegraf pre 42 minuta
(Foto) Marijana Mateus u miniću i na vrtoglavim štiklama došla u Beograd i zablistala u haljinici - izgleda nikad bolje

(Foto) Marijana Mateus u miniću i na vrtoglavim štiklama došla u Beograd i zablistala u haljinici - izgleda nikad bolje

Blic pre 1 sat