Redakcije ili news influenseri – ko danas informiše?

Trend pokazuje da se moć oblikovanja javne sfere seli sa redakcija i političkih partija ka mrežama news influensera i njihovih zajednica

U najnovijem izveštaju Reuters Instituta za novinarstvo, „ Mapiranje kreatora vesti i influensera ljudi na društvenim i video mrežama“ analizira se aktivnost pojedinaca ili malih timova koji objavljuju sadržaj preko društvenih i video-platformi i imaju uticaj na javne debate o vestima i aktuelnim dešavanjima, pri čemu su bar delimično nezavisni od klasičnih medijskih institucija. To su Jutjub, TikTok i Instagram kreatori koji komentarišu aktuelne događaje iz