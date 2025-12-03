Briselska uredba umesto sankcija - Mađarska i Slovačka protiv rampe na ruski gas

Brisel stavlja rampu na ruski gas. Evropski savet i Evropski parlament konačno su postigli dogovor o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do jeseni 2027. godine.

U zavisnosti od toga da li su kratkoročni ili dugoročni ugovori, briselska uredba predviđa da se uvoz ruskog tečnog gasa – takozvanog LNG obustavi do kraja 2026, a gasa koji stiže gasovodom najkasnije do 1. novembra 2027. Pre rata u Ukrajini, Unija je ruskim gasom pokrivala do 45 odsto potreba, dok je uvoz sada oko 13 odsto. "Ovo je istorijski dan za našu Uniju. Ovo je zora nove ere, ere potpune energetske nezavisnosti Evrope od Rusije. Na početku rata plaćali smo