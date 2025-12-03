EPS: Popust od sedam odsto ako se papirni račun za struju zameni elektronskim

EPS: Popust od sedam odsto ako se papirni račun za struju zameni elektronskim

Kupci mogu da izaberu elektronsku dostavu računa na portalu i aplikaciji "EPS Uvid u račun", na šalterima u poslovnicama EPS-a ili popunjavanjem zahteva na sajtu www.eps.rs, saopštila je kompanija.

"Elektroprivreda Srbije" poziva građane da papirni račun za električnu energiju zamene elektronskim, plate ga do 20. u mesecu i na taj način ostvare popust od sedam odsto. Kupci mogu da izaberu elektronsku dostavu računa na portalu i aplikaciji "EPS Uvid u račun", na šalterima u poslovnicama EPS-a ili popunjavanjem zahteva na sajtu www.eps.rs, saopštio je EPS. "Procedura za izbor e-računa je jednostavna i prednost je što kupci dobijaju račun na mejl adresu, odmah
