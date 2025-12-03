Vukčević najsvetlija tačka u porazu Vašingtona od Filadelfije

Košarkaši Filadelfije seventisiksers pobedili su na domaćem terenu Vašington vizardse 121:102 u utakmici regularnog dela NBA lige.

Vukčević je posle dobre partije u pobedi nad Milvokijem pružio još jednu. On je iskoristio pruženu priliku i za 22 minuta postigao je 16 poena i uhvatio četiri skoka i četiri asistencije i bio najefikasnjiji u ekipi. Vizardsi su se držali tokom prve četvrtine, a potom je Filadelfija preuzela vođstvo i čuvala ga do kraja meča. Najefikasniji u pobedi Seventisiksersa bio je Maksi sa 35 poena, Mekken je doprineo 14. Vukčevića su pratili Begli i Čempanji sa po 13.