Vukčević najsvetlija tačka u porazu Vašingtona od Filadelfije

RTS pre 28 minuta
Vukčević najsvetlija tačka u porazu Vašingtona od Filadelfije

Košarkaši Filadelfije seventisiksers pobedili su na domaćem terenu Vašington vizardse 121:102 u utakmici regularnog dela NBA lige.

Vukčević je posle dobre partije u pobedi nad Milvokijem pružio još jednu. On je iskoristio pruženu priliku i za 22 minuta postigao je 16 poena i uhvatio četiri skoka i četiri asistencije i bio najefikasnjiji u ekipi. Vizardsi su se držali tokom prve četvrtine, a potom je Filadelfija preuzela vođstvo i čuvala ga do kraja meča. Najefikasniji u pobedi Seventisiksersa bio je Maksi sa 35 poena, Mekken je doprineo 14. Vukčevića su pratili Begli i Čempanji sa po 13.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Vukčević postigao 16 poena u porazu Vašingtona od Filadelfije

Vukčević postigao 16 poena u porazu Vašingtona od Filadelfije

Radio sto plus pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAVašingtonFiladelfija

Sport, najnovije vesti »

Džajlen Braun "rešio" Nikse, naš Tristan igra dobro!

Džajlen Braun "rešio" Nikse, naš Tristan igra dobro!

Sportske.net pre 3 minuta
Vukčević postigao 16 poena u porazu Vašingtona od Filadelfije

Vukčević postigao 16 poena u porazu Vašingtona od Filadelfije

Radio sto plus pre 9 minuta
Obradović govorio o početku kraja još pre dva meseca

Obradović govorio o početku kraja još pre dva meseca

Sport klub pre 33 minuta
Serena demantovala glasine: Ne vraćam se!

Serena demantovala glasine: Ne vraćam se!

Sport klub pre 29 minuta
Vukčević najsvetlija tačka u porazu Vašingtona od Filadelfije

Vukčević najsvetlija tačka u porazu Vašingtona od Filadelfije

RTS pre 28 minuta