Vukčević najsvetlija tačka u porazu Vašingtona od Filadelfije (VIDEO)

RTV pre 15 minuta  |  RTS
Vukčević najsvetlija tačka u porazu Vašingtona od Filadelfije (VIDEO)

VAŠINGTON - Košarkaši Filadelfije seventisiksers pobedili su na domaćem terenu Vašington vizardse 121:102 u utakmici regularnog dela NBA lige.

Vukčević je posle dobre partije u pobedi nad Milvokijem pružio još jednu. On je iskoristio pruženu priliku i za 22 minuta postigao je 16 poena i uhvatio četiri skoka i četiri asistencije i bio najefikasnjiji u ekipi. Vizardsi su se držali tokom prve četvrtine, a potom je Filadelfija preuzela vođstvo i čuvala ga do kraja meča. Najefikasniji u pobedi Seventisiksersa bio je Maksi sa 35 poena, Mekken je doprineo 14. Vukčevića su pratili Begli i Čempanji sa po 13.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vukčević postigao 16 poena u porazu Vašingtona od Filadelfije

Vukčević postigao 16 poena u porazu Vašingtona od Filadelfije

Nedeljnik pre 31 minuta
Oklahoma pobedila Golden Stejt uz 38 poena Gildžesa-Aleksandera

Oklahoma pobedila Golden Stejt uz 38 poena Gildžesa-Aleksandera

Radio sto plus pre 11 minuta
Šej zatrpao GSW, Edvards "divljao" u "ludnici" Nju Orleansa VIDEO

Šej zatrpao GSW, Edvards "divljao" u "ludnici" Nju Orleansa VIDEO

B92 pre 6 minuta
Vašington u rasulu, a Tristan... Reprezentativac Srbije pokazao zbog čega je došao u NBA (video)

Vašington u rasulu, a Tristan... Reprezentativac Srbije pokazao zbog čega je došao u NBA (video)

Večernje novosti pre 20 minuta
Partija sezone Vukčevića VIDEO

Partija sezone Vukčevića VIDEO

B92 pre 1 minut
24 sata istine za Tristana Vukčevića: Ubacio 32 poena, "grizao" za svaki minut na terenu

24 sata istine za Tristana Vukčevića: Ubacio 32 poena, "grizao" za svaki minut na terenu

Mondo pre 1 sat
Srbin izjednačio rekord sezone! Opet je maksimalno iskoristio šansu: Sjajna partija Tristana Vukčevića u porazu Vizardsa…

Srbin izjednačio rekord sezone! Opet je maksimalno iskoristio šansu: Sjajna partija Tristana Vukčevića u porazu Vizardsa (video)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAVašingtonFiladelfija

Sport, najnovije vesti »

Oslabljeni na Barsu: Nova povreda u redovima Crvene zvezde

Oslabljeni na Barsu: Nova povreda u redovima Crvene zvezde

Danas pre 16 minuta
Vukčević najsvetlija tačka u porazu Vašingtona od Filadelfije (VIDEO)

Vukčević najsvetlija tačka u porazu Vašingtona od Filadelfije (VIDEO)

RTV pre 15 minuta
Vukčević postigao 16 poena u porazu Vašingtona od Filadelfije

Vukčević postigao 16 poena u porazu Vašingtona od Filadelfije

Nedeljnik pre 31 minuta
Reprezentacija Srbije posle osam godina ponovo u Humskoj?

Reprezentacija Srbije posle osam godina ponovo u Humskoj?

Sportske.net pre 0 minuta
Jokić igrač meseca!

Jokić igrač meseca!

Sportske.net pre 15 minuta