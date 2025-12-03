Partija sezone Tristana Vukčevića VIDEO

Srpski košarkaš Tristan Vukčević bio je najefikasniji kod Vašingtona u porazu od Filadelfije (121:102).

Vukčević je susret završio sa 16 poena (6/9 za dva, 4/7 penali), četiri asistencije, četiri skoka i jednom ukradenom loptom. Poenterski, ovo mu je najbolja partija ove sezone. Vizardsi ostaju zakucani za dno Istoka sa učinkom 3-17, dok su Siksersi deveti sa skorom 11-9. Vašington je tokom meča uspeo da nadoknadi dvocifren zaostatak, ali je Filadelfija susret prelomila u trećem kvartalu, kada je stekla ogromnu prednost. Ona je rasla, a početkom četvrte četvrtine
