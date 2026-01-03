Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Borac - Partizan u ABA ligi

Košarkaši Partizana gostovaće u Čačku ekipi Borca od 20.30, u okviru 13. kola regionalne ABA lige.

Izabranici Đoana Penjaroje u ovaj duel ulaze kao veliki favoriti, ali nakon poraza od Valensije u Evroligi u poslednjem meču. Pre toga, crno-beli su slavili protiv Splita u ABA ligi sa 110:74, dok su prethodno savladali i Krku. Sa druge strane, Borac je u poslednjem meču poražen od Igokee sa 81:73, dok su pre toga, posle produžetaka bili bolji od Studentskog centra sa 89:82. Direktan prenos meča Borac - Partizan, moći ćete da ispratite na kanalu TV Arenasport 1