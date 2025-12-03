Tristan Vukčević sa partijom sezone u porazu Vašingtona: Rajakovićev Toronto ponovo krenuo da pobeđuje

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews.rs
Tristan Vukčević sa partijom sezone u porazu Vašingtona: Rajakovićev Toronto ponovo krenuo da pobeđuje

Vašington iz sezone u sezonu muči muku, ali to ne sprečava Tristana Vukčevića da maksimalno koristi prilike koje dobija među Vizardsima.

Ipak, ekipa iz glavnog grada SAD nije mogla da se snađe na gostovanju Filadelfiji, od kojih su pretrpeli 121:102 (34:31, 32:23, 35:23, 20:25) poraz. Srpski košarkaš je dobio priliku da zaigra - i isporučio sjajan učinak. Završio je kao najbolji strelac ekipe sa 16 poena, četiri skoka i četiri asistencije. Ono što dodatno impresionira jeste činjenica da je bio veoma efikasan pri šutu. Ubacio je šest od devet iz igre i četiti od sedam bacanja. Bilo je tu i tri
Ključne reči

KošarkaNBATorontoVašingtonFiladelfijaTristan VukčevićDarko Rajaković

