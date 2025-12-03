Partija sezone mladog Srbina! Strpljivo čekao šansu i dočekao je: Bio je najefikasniji u svom timu! Pogledajte najbolje poteze Tristana protiv File!

Kurir pre 34 minuta
Partija sezone mladog Srbina! Strpljivo čekao šansu i dočekao je: Bio je najefikasniji u svom timu! Pogledajte najbolje poteze…

Strpljivo je čekao svoju šansu, dočekao je i odmah pokazao da zaslužuje ozbiljniju ulogu u timu.

Protiv Milvoki Baksa Tristan Vukčević zabeležio je rekord sezone, a samo dan kasnije uspeo je da ga izjednači. U porazu Vašington Vizardsa od Filadelfije, Vukčević je zabeležio 16 poena uz šut iz igre 6/9. Uz to upisao je četiri skoka i četiri asistencije. Bio je najfefikasniji pojedinac u redovima populrnih " Čarobnjaka". Pogledajte najbolje poteze Srbina na meču protiv File: Kurir sport
