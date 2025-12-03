Rubio: Glavna tačka spora u pregovorima je deo teritorije takozvane DNR

VAŠINGTON - Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je glavna tačka spora u pregovorima o okončanju sukoba u Ukrajini deo teritorije takozvane Donjecka Narodna Republika (DNR), odnosno oko 20 odsto Donjecke oblasti koji su pod kontrolom Kijeva.

U intervjuu za Foks njuz, Rubio je rekao da se pregovori trenutno fokusiraju na područje široko 30 do 50 kilometara, uz ocenu da je ostvaren izvestan napredak u proceni onoga što bi Ukrajina mogla da prihvati kao garanciju bezbednosti u budućnosti. Rubio je naveo da je sukob težak za rešavanje uprkos očekivanjima da bi to mogao da bude "najlakši mirovni sporazum". Prema njegovim rečima, niko zapravo ne dobija taj rat u tradicionalnom smislu pobede. "Rusi - 7.000