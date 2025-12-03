Srednji kurs dinara za evro 117,4155 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,4155 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti niži za 0,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,4 odsto, a od početka godine 0,3 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak je neznatno promenjen i iznosi 101,1418 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,5 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 10,2 odsto, a od početka godine za 11,2 odsto.