U Prokuplju zaplenjeno 8,7 kg materije nalik na marihuanu, osumnjičeni uhapšen

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
BEOGRAD/PROKUPLJE - Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, u saradnji sa Policijskom upravom u Prokuplju i Višim javnim tužilaštvom u Prokuplju, uhapsili Č. P. (1966) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i zaplenili više od 8,7 kilograma biljne materije nalik na marihuanu.

Policija je u Prokuplju zaustavila vozilo kojim je upravljao osumnjičeni i pregledom u prtljažniku pronašla torbu u kojoj se nalazila biljna materija nalik na marihuanu, upakovana u 17 paketa ukupne težine osam kilograma i 758,35 grama, saopštio je danas MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju, izjavio je ministar Dačić.
Ključne reči

Ivica DačićMarihuanaTužilaštvoMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPProkuplje

