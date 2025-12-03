Vremeplov: Srpska vojska počela povlačenje preko Albanije

NOVI SAD - Na današnji dan 1915. godine srpska vojska praćena izbeglicama počela je u Prvom svetskom ratu povlačenje preko vrleti današnje Albanije. Vrhovna komanda odlučila se na ovaj potez izbegavši kapitulaciju po svaku cenu. Na ostrvo Krf stiglo je 135.000 srpskih vojnika, u Bizertu oko 12.000, a od gladi, bolesti i albanskih razbojnika stradalo je više od 240.000 ljudi. Obnovljena Srpska vojska je ipak 1918. probila Solunski front, oslobodila Srbiju i stvorila Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca.

Danas je sreda, 3. decembar, 337. dan 2025. godine. Do kraja godine ima 28 dana. 1368 - Rođen je francuski kralj Šarl VI. Vladao je pune 42 godine. U prvo vreme prozvan je "Šarl Voljeni", ali pošto je od 1392. pokazivao znake psihičkog rastrojstva ostao je poznat kao "Šarl Ludi". Izazvao je građanski rat između francuskih zemalja Armanjak i Burgundija, a tokom njegove vladavine Englezi su u Stogodišnjem ratu, predvođeni kraljem Henrijem V , 1415. naneli težak poraz