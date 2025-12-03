Vremeplov: Srpska vojska počela povlačenje preko Albanije

RTV pre 11 minuta  |  Tanjug
Vremeplov: Srpska vojska počela povlačenje preko Albanije

NOVI SAD - Na današnji dan 1915. godine srpska vojska praćena izbeglicama počela je u Prvom svetskom ratu povlačenje preko vrleti današnje Albanije. Vrhovna komanda odlučila se na ovaj potez izbegavši kapitulaciju po svaku cenu. Na ostrvo Krf stiglo je 135.000 srpskih vojnika, u Bizertu oko 12.000, a od gladi, bolesti i albanskih razbojnika stradalo je više od 240.000 ljudi. Obnovljena Srpska vojska je ipak 1918. probila Solunski front, oslobodila Srbiju i stvorila Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca.

Danas je sreda, 3. decembar, 337. dan 2025. godine. Do kraja godine ima 28 dana. 1368 - Rođen je francuski kralj Šarl VI. Vladao je pune 42 godine. U prvo vreme prozvan je "Šarl Voljeni", ali pošto je od 1392. pokazivao znake psihičkog rastrojstva ostao je poznat kao "Šarl Ludi". Izazvao je građanski rat između francuskih zemalja Armanjak i Burgundija, a tokom njegove vladavine Englezi su u Stogodišnjem ratu, predvođeni kraljem Henrijem V , 1415. naneli težak poraz
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Blagojević: Obustaviti izbor dekana Medicinskog fakulteta u Novom Sadu zbog neusklađene primene propisa

Blagojević: Obustaviti izbor dekana Medicinskog fakulteta u Novom Sadu zbog neusklađene primene propisa

Danas pre 7 sati
Veliki broj građana na pomenu poginulom taksisti iz udruženja SOS u Novom Sadu

Veliki broj građana na pomenu poginulom taksisti iz udruženja SOS u Novom Sadu

Danas pre 6 sati
Beograd i Srbija se već drugi dan guše u zagađenom vazduhu: Pratite u realnom vremenu novi evropski indeks kvaliteta

Beograd i Srbija se već drugi dan guše u zagađenom vazduhu: Pratite u realnom vremenu novi evropski indeks kvaliteta

Danas pre 9 sati
Gori kuća u centru Novog Pazara, vatrogasci sprečavaju širenje plamena (FOTO)(VIDEO)

Gori kuća u centru Novog Pazara, vatrogasci sprečavaju širenje plamena (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 1 dan
Gori kuća u centru Novog Pazara, vatrogasci sprečavaju širenje plamena (FOTO)(VIDEO)

Gori kuća u centru Novog Pazara, vatrogasci sprečavaju širenje plamena (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 1 dan
Vetrovita, ali i povremeno sunčana sreda u Novom Sadu - evo šta vas očekuje

Vetrovita, ali i povremeno sunčana sreda u Novom Sadu - evo šta vas očekuje

Radio 021 pre 8 sati
Promocija knjige "Graničnim područjima zaboravljenih vremena" u petak u Američkom kutku

Promocija knjige "Graničnim područjima zaboravljenih vremena" u petak u Američkom kutku

Radio 021 pre 9 sati

Ključne reči

Novi SadKrfSolunski frontAlbanijaAlbanija Srbija

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Srpska vojska počela povlačenje preko Albanije

Vremeplov: Srpska vojska počela povlačenje preko Albanije

RTV pre 11 minuta
Naivni jaganjci i volovi na ražnju

Naivni jaganjci i volovi na ražnju

Radar pre 5 sati
Ogledalo neslobodne vlasti

Ogledalo neslobodne vlasti

Radar pre 5 sati
Izlazak iz Matriksa

Izlazak iz Matriksa

Radar pre 5 sati
Na raspravi u odboru Predstavničkog doma SAD poziv za veće angažovanje Trumpove administracije na Zapadnom Balkanu

Na raspravi u odboru Predstavničkog doma SAD poziv za veće angažovanje Trumpove administracije na Zapadnom Balkanu

Slobodna Evropa pre 5 sati