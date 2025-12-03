Iz Vojvodine poručuju: "Nema opuštanja, želimo da u Kupu odemo što je dalje moguće"

Fudbaler Vojvodine Milutin Vidosavljević izjavio je danas da se klub iz Novog Sada maksimalno priprema za meč osmine finala Kupa Srbije protiv OFK Vršca.

Fudbaleri Vojvodine gostovaće sutra od 13 časova ekipi OFK Vršca u osmini finala Kupa Srbije. - Teško nam je svima pao poraz u Surdulici, pogotovo zato što nismo bili ni blizu našeg nivoa u svakom segmentu igre. Ali mislim da smo protiv Spartaka pokazali sve što posedujemo, da smo pre svega jako dobar tim. Kada svako od nas daje svoj maksimum, verujem da možemo svakog da pobedimo u našoj ligi kada smo pravi i na 100 odsto svojih mogućnosti - poručio je