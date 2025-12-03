Care, gospodare, koliko je sati?

Koliko košta kolekcija satova Mila Đukanovića?

Već skoro dvije decenije traje interesovanje crnogorske i regionalne javnosti za dragocjenu kolekciju časovnika bivšeg šefa države Mila Đukanovića. Iako je na visokim državnim funkcijama, sa kraćim pauzama, bio skoro tri decenije, nadležnima nije prijavio nijedan ručni sat iz kolekcije koju je, pet godina nakon njegovog pada sa vlasti, reformisana Agencija za spriječavanje korupcije procijenila na najmanje 225.000 eura. I ta se procjena odnosi isključivo na komade