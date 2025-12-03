Care, gospodare, koliko je sati?

Velike priče pre 22 minuta  |  Piše Petar Komnenić
Koliko košta kolekcija satova Mila Đukanovića?

Već skoro dvije decenije traje interesovanje crnogorske i regionalne javnosti za dragocjenu kolekciju časovnika bivšeg šefa države Mila Đukanovića. Iako je na visokim državnim funkcijama, sa kraćim pauzama, bio skoro tri decenije, nadležnima nije prijavio nijedan ručni sat iz kolekcije koju je, pet godina nakon njegovog pada sa vlasti, reformisana Agencija za spriječavanje korupcije procijenila na najmanje 225.000 eura. I ta se procjena odnosi isključivo na komade
Vreme pre 5 sati
Nova pre 14 sati
Nova pre 14 sati
NIN pre 14 sati
In medija pre 13 sati
Dojče vele pre 22 sata
Blic pre 1 dan

Crna GoraMilo ĐukanovićĐukanovićkorupcija

Velike priče pre 22 minuta
RTV pre 2 sata
Danas pre 5 sati
Danas pre 5 sati
Blic pre 6 sati