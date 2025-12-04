Izrael učestvuje na Evroviziji - Slovenija, Španija, Holandija i Irska bojkotuju
Ovo su samo neke od država koje su tražile od organizatora da se zabrani učešće Izraela na Pesmi Evrovizije.
Slovenija, Irska, Španija i Holandija neće učestvovati na Pesmi Evrovizije 2026. godine, jer Izraelu ipak dozvoljno da se takmiči.
Organizator Pesme Evrovizije nije zabranio učešće Izraela, ali jeste promenio pravila glasanja na sastanku Evropske radio-difuzne unije (EBU) koja organizauje takmičenje.
„Preduzimamo jasne i odlučne korake kako bismo osigurali da takmičenje ostane proslava muzike i jedinstva.
„Takmičenje treba da ostane neutralno i ne sme da bude instrumentalizovano", izjavio je Martin Grin, direktor Evrovizije.
Neke od država više puta su pozvale organizatora jednog od najvećih takmičenja u Evropi da isključe Izrael zbog rata u Gazi.
„Učešće u trenutnim okolnostima je nespojivo sa javnim vrednostima za koje se zalažemo", saopštio je Avrotros, holandski javni servis.
Tokom prethodnih meseci pojavile su se i tvrdnje da je izraelska vladina agencija plaćala reklame i koristila državne naloge na društvenim mrežama kako bi podstakla ljude da glasaju za predstavnicu te zemlje.
O učešću Izraela trebalo je da se glasa u novembru, ali ga je EBU otkazala posle postizanja dogovora o primirju u Gazi.
Tada je saopšteno da će se o učešću Izraela razgovarati na sastanku u decembru.
„Povlačenje znači i da RTVE neće emitovati finale Evrovizije 2026, a ni preliminarno polufinale", saopštio je španski javni servis.
RTVE je predvodio pozive za izbacivanje Izraela i zatražio tajno glasanje o njegovom učešću.
Organizatori su „odbili zahtev RTVE“.
„Ova odluka povećava nepoverenje RTVE u organizaciju festivala i potvrđuje politički pritisak koji ga okružuje", tvrde u saopštenju.
BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.
Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk
- 'Ako Izrael izbace sa Evrovizije, ni Nemačka ne treba da učestvuje'
- Odloženo glasanje o učešću Izraela na Evroviziji
- Evrovizija 2026: Ko sve najavljuje bojkot ako Izrael bude učestvovao
- Izraelu zabraniti učešće na Evroviziji, traži španski premijer
- Evrovizija promenila pravila zbog Izraela
- Koliko se na Evroviziji svira po političkim notama
(BBC News, 12.04.2025)