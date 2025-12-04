BBC vesti na srpskom

Izrael učestvuje na Evroviziji - Slovenija, Španija, Holandija i Irska bojkotuju

Ovo su samo neke od država koje su tražile od organizatora da se zabrani učešće Izraela na Pesmi Evrovizije.

BBC News pre 12 minuta  |  Mark Sevidž - BBC, muzika
Devojka crnoj haljini sa mikrofonom u ruci
Reuters
Izraelka Juval Rafael čudom je preživela smrtonosni napad 7. oktobra 2023.

Slovenija, Irska, Španija i Holandija neće učestvovati na Pesmi Evrovizije 2026. godine, jer Izraelu ipak dozvoljno da se takmiči.

Organizator Pesme Evrovizije nije zabranio učešće Izraela, ali jeste promenio pravila glasanja na sastanku Evropske radio-difuzne unije (EBU) koja organizauje takmičenje.

„Preduzimamo jasne i odlučne korake kako bismo osigurali da takmičenje ostane proslava muzike i jedinstva.

„Takmičenje treba da ostane neutralno i ne sme da bude instrumentalizovano", izjavio je Martin Grin, direktor Evrovizije.

Neke od država više puta su pozvale organizatora jednog od najvećih takmičenja u Evropi da isključe Izrael zbog rata u Gazi.

„Učešće u trenutnim okolnostima je nespojivo sa javnim vrednostima za koje se zalažemo", saopštio je Avrotros, holandski javni servis.

Tokom prethodnih meseci pojavile su se i tvrdnje da je izraelska vladina agencija plaćala reklame i koristila državne naloge na društvenim mrežama kako bi podstakla ljude da glasaju za predstavnicu te zemlje.

O učešću Izraela trebalo je da se glasa u novembru, ali ga je EBU otkazala posle postizanja dogovora o primirju u Gazi.

Tada je saopšteno da će se o učešću Izraela razgovarati na sastanku u decembru.

„Povlačenje znači i da RTVE neće emitovati finale Evrovizije 2026, a ni preliminarno polufinale", saopštio je španski javni servis.

RTVE je predvodio pozive za izbacivanje Izraela i zatražio tajno glasanje o njegovom učešću.

Organizatori su „odbili zahtev RTVE“.

„Ova odluka povećava nepoverenje RTVE u organizaciju festivala i potvrđuje politički pritisak koji ga okružuje", tvrde u saopštenju.

(BBC News, 12.04.2025)

BBC News

