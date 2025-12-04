Lekar osuđen na više od dve godine zatvora zbog smrti glumca Metjua Perija

BBC News pre 37 minuta | Nardin Sad i Regan Moris -

Getty Images Metju Peri, zvezda serije Prijatelji, preminuo je 2023.

Kalifornijski lekar koji je snabdevao ketaminom zvezdu serije „Prijatelji“, glumca Metjua Perija, osuđen je na 30 meseci zatvora.

On je prvi koji je kažnjen zbog smrti glumca usled predoziranja.

Doktor Salvador Plasensija bio je jedan od petoro optuženih u višegodišnjoj federalnoj istrazi koja je ispitivala kako je Peri nabavio disocijativni anestetik preko podzemne mreže trgovine drogom u Holivudu.

Peri (54) je pronađen mrtav u njegovom domu u Los Anđelesu 2023., posle dugogodišnjih problema sa depresijom i zavisnošću.

Glumčeva porodica zatražila je od sudije dužu kaznu, rekavši da je lekar „najodgovorniji“ za smrt Perija.

Opisivali su do detalja i pokušaje da razumeju zašto je Perija uporno snabdevao drogom.

Suzan Morison, majka Metjua Perija, jedna je od nekoliko članova porodice koji su govorili na sudu pre izricanja presude Plasensiji.

Pričala je o tekstualnim porukama u kojima je je Plasensija nazivao Perija „kretenom“ i pitao se koliko bi bio spreman da plati za lekove.

Bila je emotivna dok se direktno obraćala lekaru.

„Ništa kretenski nije bilo u vezi sa mojim sinom", rekla je majka glumca.

Lekar je položio zakletvu da će štititi ljude i trebalo je da zaštiti mog sina, dodala je.

Plasensija je takođe govorio pred sudom i obratio se Perijevoj porodici, izražavajući i žaljenje i kajanje dok je njegova majka plakala, sedeći tačno iza njega.

Plasensija je rekao da ima dvogodišnjeg sina.

„Želim da ga pravilno odgajam... i razmišljam kako da mu ovo objasnim“, rekao je.

Izvinio se Perijevoj porodici.

„Izneverio sam sebe. Nema opravdanja. Ne mogu da poništim ono što je urađeno. Znam to.

„Trebalo je da ga zaštitim, kao što je rekla njegova majka. Mnogo mi je žao.“

Uz zatvorsku kaznu, sud je naložio lekaru iz Santa Monike da plati kaznu od 5.600 dolara.

Odmah po izricanju presude, upućen je u federalni pritvor.

Plasensija se ranije izjasnio krivim po četiri tačke optužnice za prepisivanje ketamina.

Iako je bila zaprećena maksimalna kazna od 40 godina zatvora, tužioci su tražili kaznu od tri godine.

Četvoro drugih optuženih u ovom slučaju, među kojima su još jedan lekar, glumčev asistenta i dvoje ljudi koje su mu dali dozu ketamina koja ga je ubila - takođe su se izjasnile krivim.

Njima će presuda biti izrečena u narednim mesecima.

Najpoznatiji po ulozi Čendlera Binga u seriji „Prijatelji“, zvezda sitkoma je godinama javno govorio o njegovoj borbi sa depresijom i zavisnošću od droga.

Pre izricanja presude, Perijeva porodica je sudu podnela na razmatranje pisma, poznata kao izjave o uticaju na žrtvu.

„Metjuov oporavak je zavisio od toga da li ćete reći NE“, napisali su njegov otac Džon i maćeha Debi u emotivnom pismu.

„Vaši motivi? Ne možemo ni da zamislimo. I vi ste lekar čiji je život posvećen pomaganju ljudima?!“, napisali su između ostalog.

Glumčeva porodica je rekla da ih je smrt Perija „razorila“, kriveći Plasensija - koga su Perijeva majka i očuh nazivali „šakalom“ - zbog višestrukog kršenja Hipokratove zakletve.

Reuters Doktor Salvador Plasensija jedan je od petoro optuženih u slučaju smrti Metjua Perija

Perijeva majka i očuh Kit Morison, u pismu o uticaju na žrtvu detaljno su opisali koliko je teško bilo shvatiti gubitak.

Rekli su da se Peri godinama borio, pokušavajući da se oporavi i da se nadao još jednom glumačkom povratku.

„Želeo je, bilo mu je potrebno, zaslužio je... treći čin. Planirao je to... a onda su se pojavili ovi šakali.“

U ranijem pismu sudu, Plasensija se izvinio i rekao da je u potpunosti preuzeo odgovornost za svoje postupke i ulogu u Perijevoj smrti.

Objasnio je da je njegova medicinska klinika bila u problemima i uprkos tome što je video Perijeve „znake zavisnosti“, ponuda „velikih suma novca bila je primamljiva“.

Plasensija je napisao i da se dobrovoljno odrekao medicinske licence kada je uhapšen i da se odrekao klinike i profesije koja ga je nekada definisala.

Ketamin ima neke halucinogene efekte i može da ga prepiše isključivo lekar.

Glumac je uzimao legalne, propisane količine leka za lečenje depresije, ali je onda počeo da želi više nego što mu je dato.

U istrazi je utvrđeno da je zbog toga počeo da se obraća i drugim lekarima, između ostalog i ženi nazvanoj „Kraljica ketamina“, koja ga je snabdevala ogromnim količininama ovog i drugih lekova.

Sve je to činila iz njenog doma u Los Anđelesu, koji su vlasti nazvale „prodavnicom droge“.

Tužioci kažu da je Plasensija ubrizgavao Periju ketamin u njegovom domu i na parkingu akvarijuma u ​​Long Biču, oko 40 kilometara južno od Los Anđelesa.

Plasensija je naučio Perijevog asistenta Keneta Ivamasu, koji se takođe izjasnio krivim u ovom slučaju, kako da daje lek.

Dao mu je i dodatne bočice da ih drže u domu, prema sudskim dokumentima.

Tužioci su rekli da je između 30. septembra 2023. i 12. oktobra 2023. godine Plasensija prodao dvadeset bočica ketamina od pet mililitara (100 mg/ml), pastile sa ketaminom i špriceve ​​Periju i njegovom asistentu.

Rekli su da su Plasensija i drugi optuženi u ovom slučaju „iskoristili probleme sa Perijevom zavisnošću da bi se obogatili“.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu.

Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 12.04.2025)