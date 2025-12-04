Lukoil dobio delimičnu licencu američkog OFAK-a

BBC News pre 1 sat

Kancelarija za kontrolu inostrane imovine (OFAK) američkog ministarstva finansija produžilo je licencu za delimično poslovanje ruskoj privatnoj kompaniji Lukoil, suspendujući neke mere sankcija.

Dozvola se odnosi na određene međunarodne operacije kompanije Lukoil do 29. aprila 2026.

Ova odluka znači da će Lukoil benzinske pumpe u zemljama poput Sjedinjenih Država moći nastave da uslužuje kupce, ali zarađeni novac neće biti poslat u Rusiju, koja se nalazi pod sankciama SAD i EU od februara 2022. i invazije na Ukrajinu, prenosi agencija Rojters.

BBC na srpskom je od OFAK-a zatražio pojašnjenje da li se odluka odnosi i na benzinske pumpe u Srbiji, a isti upit poslat je centrali Lukoila i predstavništvu u Beogradu.

Ova odluka znači da će Lukoil pumpe u Srbiji moći normalno da funkcionišu, tvrdi Aleksandar Vučić, predsednik države.

Američko ministarstvo finansija ističe da je odluka doneta kako bi se „ublažila šteta za potrošače i dobavljače koji žele da obavljaju redovne transakcije“ sa maloprodajnim benzinskim stanicama koje uključuju i one u vlasništvu kompanije Lukoil.

Ova kompanija posluje u 30 zemalja, među kojima je i Srbija, i ima više od 5.000 benzinskih stanica.

Od 2003. godine, Lukoil posluje u Srbiji u kojoj ima 112 benzinskih pumpi i dva skladišta.

Pored Lukoila, pod američkim sankcijama našla se i Naftna industrija Srbije (NIS), zbog ruske kompanije Gaspromnjeft koja je većinski vlasnik.

Odluku o izdavanju licence doneta je u nedelji kada je Stiv Vitkof, izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, boravio u Moskvi na razgovorima sa Vladimirom Putinom, predsednikom Rusije, o završetku rata u Ukrajini.

Početkom novembra, kompanija Gunvor, jedan od najvećih svetskih trgovaca naftom, koju su osnovali švedski biznismen Torbjern Tornkvist i Genadij Timčenko, odustala je od plana da kupi imovinu ruske naftne kompanije Lukoil u inostranstvu.

Odluka je doneta pošto se Amerika suprotstavila sporazumu, nazivajući kompaniju Gunvor „marionetom Kremlja", objavio je Rojters.

Mađarska kompanija MOL je obavestila američke zvaničnike da je zainteresovana za kupovinu međunarodne imovine sankcionisanog ruskog naftnog giganta Lukoila, rekla su Rojtersu tri izvora upoznata sa situacijom.

Lukoil pregovara sa naftnim gigantima Ekson Mobilom i Ševronom i investitorima sa Bliskog istoka pre roka koji su SAD nametnule, 13. decembra, rekli su izvori.

Lukoilova međunarodna kompanija sa sedištem u Beču poseduje rafinerije u Evropi, udele u naftnim poljima u Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku i Meksiku.

MOL bi želeo da kupi Lukoilove rafinerije i benzinske pumpe u Evropi, kao i udele u proizvodnim aktivama u Kazahstanu i Azerbejdžanu, rekao je jedan od tri izvora.

Ministarstvo finansija SAD, MOL i Bela kuća nisu odgovorili na Rojtersov zahtev za komentar.

MOL je zainteresovan i za otkup ruskog vlasništva u Naftnoj industriji Srbije.

Šta je rekao Vučić o prodaji imovine Lukoila?

Vučić je ocenio da je dobra vest da su SAD produžile licencu ruskom Lukoilu do 26. aprila iduće godine.

„Lukoil u Srbiji ima 112 pumpi i moći će da funkcioniše sa uvezenim naftnim derivatima", kazao je Vučić za televiziju Pink.

Dodao je da je dobro što su Lukoilove pumpe ravnomerno raspoređene po celoj Srbiji i samo devet odsto je u Beogradu.

Predsednik Srbije ranije je rekao i da Lukoil uvozi u Srbiju oko 100.000 tona naftnih derivata, kaže Vučić.

