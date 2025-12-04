Majli Sajrus se verila sa muzičarem Maksom Morandom

BBC News pre 31 minuta | Ejmi Voker

EPA Majli Sajrus i Maks Morando

Pevačica Majli Sajrus potvrdila je veridbu sa muzičarem Maksom Morandom, njenim četvorogodišnjim partnerom.

Trostruka dobitnica Gremija nosila je zlatni verenički prsten sa dijamantom na premijeri filma Avatar: Vatra i pepeo u Los Anđelesu.

U intervjuu za emisiju Dobro jutro, Ameriko, 33- godišnja pevačica je otkrila da je Morando zaprosio tokom njihovog nedavnog boravka u Aziji.

„Mene nije lako iznenaditi, jer volim da imam kontrolu nad svakom situacijom.

„Ali, sad sam se potpuno prepustila - i verujte mi, bila sam mnogo, mnogo, mnogo iznenađena", ispričala je Sajrus.

Sajrus, poznata po hitovima Flowers i Party in the U.S.A, ranije je bila u braku sa australijskim glumcem Lijamom Hemsvortom.

Venčali su se 2018., posle desetogodišnje veze.

Brak, međutim, nije dugo trajao.

Posle samo godinu dana, objavili su da se razvode.

U intervjuu za britanski Vog iz 2023. godine, pevačica je otkrila da je 27-godišnjeg Moranda upoznala na „sastanku na slepo".

On je bubnjar u losanđeleskom bendu Liily, koji je 2022. godine nastupio na novogodišnjem specijalu NBC-ja, koji je Sajrus vodila zajedno sa njenom kumom Doli Parton i Dejvidom Birnom.

Morando je „dobro izabrao", rekla je Sajrus uz osmeh, pokazujući prsten u emisiji Dobro jutro, Ameriko.

„Maks i ja samo zajedno četiri godine i potpuno je jasno koliko sam u ovom periodu sazrela.

„Pored sebe uvek želite da imate nekog ko će vam reči da možete sve", dodala je.

EPA Sajrus je nosila verenički prsten na crvnom tepihu u Los Anđelesu

Njen najnoviji singl Dream as One (Sanjati kao jedno) na saundtreku najnovijeg nastavka filma Avatar.

Sajrus je početkom ove godine objavila deseti album, ali je naglasila da nema želju da ponovo ide na turneju, objašnjavajući da joj putovanja otežavaju održavanje trezvenosti i utiču na mentalno zdravlje.

