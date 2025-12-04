BBC vesti na srpskom

Majli Sajrus se verila sa muzičarem Maksom Morandom

Dobitnica Gremija kaže da je bila „potpuno iznenađena“ kada je partner, sa kojim je već četiri godine, zaprosio tokom putovanja.

BBC News pre 31 minuta  |  Ejmi Voker
Majli Sajrus ima dugu plavu kosu i nosi crane haljinu sa šljokicama bez bretela. Na ruci, koju je stavila na partnerove grudi, nalazi se verenički prsten. On ima talasastu kosu do ramena i nosi crno odelo i belu košulju
EPA
Majli Sajrus i Maks Morando

Pevačica Majli Sajrus potvrdila je veridbu sa muzičarem Maksom Morandom, njenim četvorogodišnjim partnerom.

Trostruka dobitnica Gremija nosila je zlatni verenički prsten sa dijamantom na premijeri filma Avatar: Vatra i pepeo u Los Anđelesu.

U intervjuu za emisiju Dobro jutro, Ameriko, 33- godišnja pevačica je otkrila da je Morando zaprosio tokom njihovog nedavnog boravka u Aziji.

„Mene nije lako iznenaditi, jer volim da imam kontrolu nad svakom situacijom.

„Ali, sad sam se potpuno prepustila - i verujte mi, bila sam mnogo, mnogo, mnogo iznenađena", ispričala je Sajrus.

Sajrus, poznata po hitovima Flowers i Party in the U.S.A, ranije je bila u braku sa australijskim glumcem Lijamom Hemsvortom.

Venčali su se 2018., posle desetogodišnje veze.

Brak, međutim, nije dugo trajao.

Posle samo godinu dana, objavili su da se razvode.

U intervjuu za britanski Vog iz 2023. godine, pevačica je otkrila da je 27-godišnjeg Moranda upoznala na „sastanku na slepo".

On je bubnjar u losanđeleskom bendu Liily, koji je 2022. godine nastupio na novogodišnjem specijalu NBC-ja, koji je Sajrus vodila zajedno sa njenom kumom Doli Parton i Dejvidom Birnom.

Morando je „dobro izabrao", rekla je Sajrus uz osmeh, pokazujući prsten u emisiji Dobro jutro, Ameriko.

„Maks i ja samo zajedno četiri godine i potpuno je jasno koliko sam u ovom periodu sazrela.

„Pored sebe uvek želite da imate nekog ko će vam reči da možete sve", dodala je.

Sajrus sa dugom plavom kosom i malim tetovažama na rukama, nosi dijamantsku ogrilicu i crnu haljinu sa dugim šlepom bez bretela.
EPA
Sajrus je nosila verenički prsten na crvnom tepihu u Los Anđelesu

Njen najnoviji singl Dream as One (Sanjati kao jedno) na saundtreku najnovijeg nastavka filma Avatar.

Sajrus je početkom ove godine objavila deseti album, ali je naglasila da nema želju da ponovo ide na turneju, objašnjavajući da joj putovanja otežavaju održavanje trezvenosti i utiču na mentalno zdravlje.

(BBC News, 12.04.2025)

BBC News
BBC News

