Anđelković: Od 8. decembra prijava imovine za legalizaciju i u Poštama Srbije

Beta pre 1 minut

Građani Srbije će od ponedeljka, 8. decembra, u poštama širom Srbije moći da prijave svoju imovinu za legalizaciju, izjavio je v. d. direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković.

"Od 8. decembra građanima će biti na raspolaganju 560 šaltera širom Srbije", kazao je Anđelković novinarima.

On je kazao da ta usluga neće biti naplaćivana, navodeći da Pošta Srbije želi da pomogne u realizaciji tog velikog projekta.

Prijave po novom Zakonu o upisu prava na nepokretnostima počinju 8. decembra i trajaće do 8. februara 2026. godine.

Prijave se mogu podnositi elektronski u bilo kojoj opštini bez obzira na mesto gde se nekretnina nalazi.

(Beta, 04.12.2025)

