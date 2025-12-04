Vučić i Bocan-Harčenko o saradnji Srbije i Rusije, posebno o oblasti energetike

Beta pre 11 minuta

 Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je imao otvoren razgovor sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o najvažnijim pitanjima bilateralne saradnje, sa posebnim naglaskom na oblast energetike.

"Razmotrili smo zajedničke projekte koji su od strateškog značaja za našu zemlju, a razgovarali smo i o snabdevanju gasom i infrastrukturnim projektima koji će dodatno ojačati naš energetski sistem", napisao je Vučić na Instagramu.
"Uveren sam da ćemo, kroz otvoren dijalog i poštovanje zajedničkih interesa, nastaviti da gradimo odnose koji garantuju sigurnost, stabilnost i predvidivost za našu zemlju", dodao je predsednik Srbije.

(Beta, 04.12.2025)

Povezane vesti »

Predsednik sa Bocan-Harčenkom o snabdevanju gasom i jačanju energetskog sistema u Srbiji

Predsednik sa Bocan-Harčenkom o snabdevanju gasom i jačanju energetskog sistema u Srbiji

RTV pre 21 minuta
Vučić i Bocan-Harčenko razgovarali o snabdevanju gasom i drugim energetskim pitanjima

Vučić i Bocan-Harčenko razgovarali o snabdevanju gasom i drugim energetskim pitanjima

N1 Info pre 1 sat
Vučić i Bocan-Harčenko o snabdevanju gasom i ostalom: "Dijalogom do sigurnosti i stabilnosti Srbije"

Vučić i Bocan-Harčenko o snabdevanju gasom i ostalom: "Dijalogom do sigurnosti i stabilnosti Srbije"

Radio 021 pre 1 sat
Vučić sa Bocan-Harčenkom razgovarao o energetici

Vučić sa Bocan-Harčenkom razgovarao o energetici

Vesti online pre 1 sat
Vučić i Bocan-Harčenko o saradnji Srbije i Rusije, posebno o oblasti energetike

Vučić i Bocan-Harčenko o saradnji Srbije i Rusije, posebno o oblasti energetike

Novi magazin pre 1 sat
Vučić kaže da je imao otvoren razgovor sa ruskim ambasadorom

Vučić kaže da je imao otvoren razgovor sa ruskim ambasadorom

Danas pre 1 sat
Vučić se sastao sa Bocan-Harčenkom: Razgovarali smo o snabdevanju gasom

Vučić se sastao sa Bocan-Harčenkom: Razgovarali smo o snabdevanju gasom

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeRusija

Ekonomija, najnovije vesti »

Da li se u mleku koje pijemo nalazi i ono u prahu - Ministarstvo objavilo razultate kontrole

Da li se u mleku koje pijemo nalazi i ono u prahu - Ministarstvo objavilo razultate kontrole

N1 Info pre 31 minuta
Predsednik sa Bocan-Harčenkom o snabdevanju gasom i jačanju energetskog sistema u Srbiji

Predsednik sa Bocan-Harčenkom o snabdevanju gasom i jačanju energetskog sistema u Srbiji

RTV pre 21 minuta
Vučić: Očekujem velike uspehe Srbije u 2026. i potpuno promenjeno lice naše zemlje (VIDEO)

Vučić: Očekujem velike uspehe Srbije u 2026. i potpuno promenjeno lice naše zemlje (VIDEO)

RTV pre 36 minuta
Vučić: Očekujem velike uspehe Srbije u 2026. i potpuno promenjeno lice naše zemlje

Vučić: Očekujem velike uspehe Srbije u 2026. i potpuno promenjeno lice naše zemlje

NIN pre 35 minuta
Vučić i Bocan-Harčenko o saradnji Srbije i Rusije, posebno o oblasti energetike

Vučić i Bocan-Harčenko o saradnji Srbije i Rusije, posebno o oblasti energetike

Beta pre 11 minuta