Vučić i Bocan-Harčenko o saradnji Srbije i Rusije, posebno o oblasti energetike
Beta pre 11 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je imao otvoren razgovor sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o najvažnijim pitanjima bilateralne saradnje, sa posebnim naglaskom na oblast energetike.
"Razmotrili smo zajedničke projekte koji su od strateškog značaja za našu zemlju, a razgovarali smo i o snabdevanju gasom i infrastrukturnim projektima koji će dodatno ojačati naš energetski sistem", napisao je Vučić na Instagramu.
"Uveren sam da ćemo, kroz otvoren dijalog i poštovanje zajedničkih interesa, nastaviti da gradimo odnose koji garantuju sigurnost, stabilnost i predvidivost za našu zemlju", dodao je predsednik Srbije.
(Beta, 04.12.2025)