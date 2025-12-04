Vučić i Bocan-Harčenko o saradnji Srbije i Rusije, posebno o oblasti energetike

Beta pre 11 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je imao otvoren razgovor sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o najvažnijim pitanjima bilateralne saradnje, sa posebnim naglaskom na oblast energetike.

"Razmotrili smo zajedničke projekte koji su od strateškog značaja za našu zemlju, a razgovarali smo i o snabdevanju gasom i infrastrukturnim projektima koji će dodatno ojačati naš energetski sistem", napisao je Vučić na Instagramu.

"Uveren sam da ćemo, kroz otvoren dijalog i poštovanje zajedničkih interesa, nastaviti da gradimo odnose koji garantuju sigurnost, stabilnost i predvidivost za našu zemlju", dodao je predsednik Srbije.

(Beta, 04.12.2025)