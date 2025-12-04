"Brena i ja nismo drugarice" Kaća Živković progovorila o druženjima na estradi i starijoj koleginici: Evo i šta sada misli o Kristini Kockar (video)

Blic pre 23 minuta
"Brena i ja nismo drugarice" Kaća Živković progovorila o druženjima na estradi i starijoj koleginici: Evo i šta sada misli o…

Pevačica Katarina Živković progovorila je za Blic o druženju sa Lepo Brenom, te tvrdi da nikad nisu bile prijateljice, ali da je poštovanje ogromno.

Naime, Kaća se osvrnula i na to da li je bilo kontakta sa bivšom drugaricom Kristinom Kockar, otkako se desila javna svađa, a njen komentar bio je vrlo jasan. Ova grupa je fantastična, sarađivali smo za vreme korone i mnogo mi je drago što se to opet desilo. Nedostaje mi neka muzika naše mladosti i ta neka mesta gde možemo da čujemo nešto što smo slušali kao klinci. Tokom korone nisu radili klubovi, znamo svi kakva je bila situacija, ali smo preko društvenih mreža
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

"Brena i ja nismo drugarice" Katarina Živković šokirala priznanjem o koleginici: "Ne družimo se!"

"Brena i ja nismo drugarice" Katarina Živković šokirala priznanjem o koleginici: "Ne družimo se!"

Alo pre 3 sata
Neverovatno predviđanje: Vanzemaljci stižu na FIFA žreb?

Neverovatno predviđanje: Vanzemaljci stižu na FIFA žreb?

B92 pre 13 sati
Ćerka Roberta De Nira progovorila o smrti sina: "Mnogo jače droge nego što je shvatao"

Ćerka Roberta De Nira progovorila o smrti sina: "Mnogo jače droge nego što je shvatao"

B92 pre 17 sati
Operisana Kija Kockar: Posle skandala s Kaćom Živković objavila sliku iz bolničkog kreveta

Operisana Kija Kockar: Posle skandala s Kaćom Živković objavila sliku iz bolničkog kreveta

Mondo pre 18 sati
Jelka do plafona, a tek da vidite kako joj dom sija! Kija se ove godine baš potrudila sa ukrasima: Krenula novogodišnja…

Jelka do plafona, a tek da vidite kako joj dom sija! Kija se ove godine baš potrudila sa ukrasima: Krenula novogodišnja euforija

Kurir pre 2 dana
Astrolog koji je predvideo pandemiju korone sada ima još jezivije proročanstvo: Ovo su njegovi saveti "Hrana će postati nova…

Astrolog koji je predvideo pandemiju korone sada ima još jezivije proročanstvo: Ovo su njegovi saveti "Hrana će postati nova valuta"

Kurir pre 2 dana
Jelka do plafona, a uveče kao da si u diskoteci od svećica: Kija otvorila vrata svog doma u Beogradu, evo kako ga je okitila…

Jelka do plafona, a uveče kao da si u diskoteci od svećica: Kija otvorila vrata svog doma u Beogradu, evo kako ga je okitila pred Novu godinu

Blic pre 2 dana

Ključne reči

Katarina ŽivkovićKoronavirusPandemija

Zabava, najnovije vesti »

"Brena i ja nismo drugarice" Kaća Živković progovorila o druženjima na estradi i starijoj koleginici: Evo i šta sada misli o…

"Brena i ja nismo drugarice" Kaća Živković progovorila o druženjima na estradi i starijoj koleginici: Evo i šta sada misli o Kristini Kockar (video)

Blic pre 23 minuta
"Često nas zamišljam zajedno, vidimo se jednog dana" Srceparajuće oglašavanje sestre Ksenije Pajčin: "Sve bih dala da te…

"Često nas zamišljam zajedno, vidimo se jednog dana" Srceparajuće oglašavanje sestre Ksenije Pajčin: "Sve bih dala da te zagrlim" (foto)

Alo pre 23 minuta
"Često nas zamišljam zajedno, vidimo se jednog dana" Sestra Ksenije Pajčin podelila emotivne reči, pevačica bi danas napunila…

"Često nas zamišljam zajedno, vidimo se jednog dana" Sestra Ksenije Pajčin podelila emotivne reči, pevačica bi danas napunila 48 godina: "Sve bih dala da te zagrlim" (foto)

Blic pre 1 sat
Debata u Ženevi: Da li će Izrael biti isključen sa Eurosonga 2026?

Debata u Ženevi: Da li će Izrael biti isključen sa Eurosonga 2026?

Danas pre 48 minuta
Mlatio pare kao lud, zarađivao 15.000 evra mesečno, pa odjednom nestao! Vratio se kod mame, jede hleb i paštetu, evo čime se…

Mlatio pare kao lud, zarađivao 15.000 evra mesečno, pa odjednom nestao! Vratio se kod mame, jede hleb i paštetu, evo čime se danas bavi Lule Pljugica (foto)

Alo pre 1 sat