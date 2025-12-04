Isključenja struje i vode u Beogradu Objavljena lista ulica, proverite da li ste na spisku

Preporučuje se isključivanje osetljivih uređaja zbog moguće nestabilnosti pri obnavljanju struje Planirani radovi na vodovodnoj mreži uzrokuju isključenja vode na Zvezdari od 8:30 do 18:00 Elektrodistribucija Srbije za danas, 4. decembar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u Beogradu, kao i isključenja vode.

Isključenja struje obuhvatiće danas delove deo jedne beogradske opštine, a bez struje će, kako navodi Elektrodistribucija Srbije, najranije od ponoći pa do 4 sata ujutru biti deo Ulice braće Badžak. OVO JE DETALJAN SPISAK NASELJA U BEOGRADU BEZ STRUJE, EVO I DO KADA Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe. Savet je da isključite osetljive električne uređaje kako