Isključenja struje i vode u Beogradu Objavljena lista ulica, proverite da li ste na spisku

Blic pre 2 sata
Preporučuje se isključivanje osetljivih uređaja zbog moguće nestabilnosti pri obnavljanju struje Planirani radovi na vodovodnoj mreži uzrokuju isključenja vode na Zvezdari od 8:30 do 18:00 Elektrodistribucija Srbije za danas, 4. decembar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u Beogradu, kao i isključenja vode.

Isključenja struje obuhvatiće danas delove deo jedne beogradske opštine, a bez struje će, kako navodi Elektrodistribucija Srbije, najranije od ponoći pa do 4 sata ujutru biti deo Ulice braće Badžak. OVO JE DETALJAN SPISAK NASELJA U BEOGRADU BEZ STRUJE, EVO I DO KADA Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe. Savet je da isključite osetljive električne uređaje kako
