(Video) Kombi u punoj brzini razvalio prodavnicu u Lazarevcu Sigurnosne kamere sve snimile: Dvojica muškaraca gledala smrt u oči

Stanje vozača i detalji okolnosti nezgode nisu poznati Muškarci u prodavnici nisu povređeni Saobraćajna nezgoda dogodila se danas u Lazarevcu kada je vozač kombija uleteo u prodavnicu auto delova.

Kako se vidi na snimku, dvojica muškaraca sede u prodavnici i razgovaraju, a onda u jednom trenutku, vrata razvaljuje kombi. Scena deluje jezivo, a kako se vidi na snimku sve u prodavnici je popadalo kao da ju je pogodio zemljotres, a dvojica muškaraca koja su sedela mirno, u tom trenutku padaju na pod. Srećom, obojica su se sklonila na vreme, te nisu povređeni. Stanje vozača nije poznato, kao ni pod kojim okolnostima se nezgoda dogodila.