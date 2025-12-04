Advokat: Radivoja Jovovića neovlašćeno prisluškuju u kućnom pritvoru

Željko Kocić, advokat pokrajinskog poslanika Pokreta slobodnih građana (PSG) Radivoja Jovovića, izjavio je danas da Jovovića od 25. novembra, kada mu je pritvor produžen i pooštren, neovlašćeno prisluškuju.

Radivoj Jovović je u pritvoru od 20. avgusta zbog sprečavanja službenog lica u vršenju službene dužnosti i zbog napada na službeno lice. Incident se dogodio ispred zgrade suda tokom protesta, a tada je privedena i aktivistkinja PSG-a Isidora Čeleketić, ali je ona u međuvremenu puštena. Isprva je Jovović bio u zatvorskom pritvoru na Klisi, a od 27. avgusta je u kućnom pritvoru. Od 25. novembra mu je kućni pritvor produžen na još tri meseca i pooštren, jer mu je sada