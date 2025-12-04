Federalni agenti SAD otpočeli masovna hapšenja migranata po Nju Orleansu

Danas pre 5 sati  |  Beta
Federalni agenti SAD otpočeli masovna hapšenja migranata po Nju Orleansu

Američki federalni agenti su danas počeli da obilaze ulice Nju Orleansa u najnovijoj akciji administracije predsednika Donalda Trampa protiv imigranata širom SAD, čiji je cilj da se pohapse migranti optužene za nasilna krivična dela, rekao je jedan zvaničnik Ministarstva unutrašnje bezbednosti.

Maskirani agenti patrolirali su jednim pretežno hispanskim predgrađem u obeleženim i neobeleženim vozilima, a jedan stanovnik je rekao Asošijejted presu da je gledao kako agenti hapse muškarce ispred prodavnice za kućne potrepštine Houm depot u Nju Orleansu — poznata scena koja je poslednjih meseci viđana u nekoliko velikih gradova. Komandant Granične patrole Gregori Bovino, koji je vodio operacije u Čikagu, Los Anđelesu i Šarlotu, Severna Karolina, sastao se danas
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Federalni agenti SAD otpočeli masovna hapšenja migranata po Nju Orleansu

Federalni agenti SAD otpočeli masovna hapšenja migranata po Nju Orleansu

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ImigrantiLos AnđelesDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Kina u kampanji protiv Rafala: Dezinformacije i snimci iz video-igara, tvrdi izveštaj SAD

Kina u kampanji protiv Rafala: Dezinformacije i snimci iz video-igara, tvrdi izveštaj SAD

Aero.rs pre 58 minuta
(Video) Rešena misterija kaldrme na dnu okeana Savršeno popločan put od žute cigle godinama je zbunjivao naučnike, a izgleda…

(Video) Rešena misterija kaldrme na dnu okeana Savršeno popločan put od žute cigle godinama je zbunjivao naučnike, a izgleda kao iz bajke

Blic pre 13 minuta
(Video) Novak i Ana gledali jedno u drugo dok su mučeni do smrti! Bračni par ubijen zbog kripto miliona: Bivši ruski policajac…

(Video) Novak i Ana gledali jedno u drugo dok su mučeni do smrti! Bračni par ubijen zbog kripto miliona: Bivši ruski policajac ih namamio u apartman u Dubaiju

Blic pre 18 minuta
Vašington hoće da profitira: Predsednik Finske o mirovnim pregovorima za Ukrajinu

Vašington hoće da profitira: Predsednik Finske o mirovnim pregovorima za Ukrajinu

Kurir pre 3 minuta
Najveći proizvođač krzna u Evropi pravi radikalan zaokret: Sve farme moraju biti zatvorene!

Najveći proizvođač krzna u Evropi pravi radikalan zaokret: Sve farme moraju biti zatvorene!

Kurir pre 8 minuta