Savet ministara EU: Srbija bi trebalo da ubrza reforme i dosledno primenjuje zakone o medijima i biračkom spisku

Srbija treba značajno da ubrza reforme u oblasti vladavine prava i dosledno primeni usvojene zakone o medijima i jedinstvenom biračkom spisku, navodi se u nacrtu zaključaka Saveta ministara EU o Srbiji i politici proširenja, prenela je večeras Radio-televizija Srbije.

Nacrt podseća na ocenu Evropske komisije da je Srbija tehnički spremna za otvaranje pregovaračkog klastera 3 o konkurenciji i inkluzivnom rastu, ali ističe da će se Savet EU naknandno „vratiti ovoj temi“, bez navođenja kada će klaster biti otvoren. „Zemlje članice će se vratiti ovoj temi na osnovu ostvarenog dodatnog napretka Srbije, pre svega u oblastima vladavine prava i normalizacije odnosa sa Prištinom, u skladu sa pregovaračkim okvirom i sa izveštajem o