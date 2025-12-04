Svetsko prvenstvo u fudbalu: Priče o iznenađenjima i uspehu ‘malih’

U Vašingtonu će 5. decembra žrebom biti određene grupe za Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026., na kojem neće biti predstavnici zemalja u kojima živi većina svetskog stanovništva.

Indija, Kina, Indonezija, Pakistan i Nigerija – pet od šest najmnogoljudnijih zemalja sveta – propuštaju turnir, čiji su domaćini SAD, Kanada i Meksiko. Od 209 zemalja koje su učestvovale u kvalifikacijama, samo 64 još imaju šansu da se plasiraju na Mundijal. Na Svetskom prvenstvu 2026. će igrati ukupno 48 reprezentacija. Za sada su poznata imena 42, a još šest će biti određeno posle martovskog doigravanja. Ako vaša zemlja nije na Svetskom prvenstvu, za moga ćete