Svetsko prvenstvo u fudbalu: Priče o iznenađenjima i uspehu ‘malih’

Danas pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
Svetsko prvenstvo u fudbalu: Priče o iznenađenjima i uspehu ‘malih’

U Vašingtonu će 5. decembra žrebom biti određene grupe za Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026., na kojem neće biti predstavnici zemalja u kojima živi većina svetskog stanovništva.

Indija, Kina, Indonezija, Pakistan i Nigerija – pet od šest najmnogoljudnijih zemalja sveta – propuštaju turnir, čiji su domaćini SAD, Kanada i Meksiko. Od 209 zemalja koje su učestvovale u kvalifikacijama, samo 64 još imaju šansu da se plasiraju na Mundijal. Na Svetskom prvenstvu 2026. će igrati ukupno 48 reprezentacija. Za sada su poznata imena 42, a još šest će biti određeno posle martovskog doigravanja. Ako vaša zemlja nije na Svetskom prvenstvu, za moga ćete
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Svetsko prvenstvo u fudbalu: Priče o iznenađenjima i uspehu 'malih'

Svetsko prvenstvo u fudbalu: Priče o iznenađenjima i uspehu 'malih'

BBC News pre 1 sat
Svetsko prvenstvo u fudbalu: Priče o iznenađenjima i uspehu ‘malih’

Svetsko prvenstvo u fudbalu: Priče o iznenađenjima i uspehu ‘malih’

Južne vesti pre 1 sat
Svetsko prvenstvo u fudbalu: Priče o iznenađenjima i uspehu 'malih'

Svetsko prvenstvo u fudbalu: Priče o iznenađenjima i uspehu 'malih'

Radio 021 pre 1 sat
Svetsko prvenstvo u fudbalu: Priče o iznenađenjima i uspehu 'malih'

Svetsko prvenstvo u fudbalu: Priče o iznenađenjima i uspehu 'malih'

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoŽrebMundijalNigerijaPakistanSvetsko prvenstvo u fudbaluVašingtonKanadaIndijaKinaMeksikoIndonezija

Društvo, najnovije vesti »

Odakle će Srbija da uvozi gas, ako ostane bez ruskog

Odakle će Srbija da uvozi gas, ako ostane bez ruskog

Bloomberg Adria pre 1 minut
Gužve na graničnim prelazima zbog novih pravila EU, čekanja i duža pred praznike

Gužve na graničnim prelazima zbog novih pravila EU, čekanja i duža pred praznike

RTS pre 1 minut
Prevrnuo se automobil na Mostu na Adi, jedna osoba povređena

Prevrnuo se automobil na Mostu na Adi, jedna osoba povređena

NIN pre 1 minut
Da li znate šta znači reč "vavedenje"? Danas je veliki praznik, pravoslavci se mole Presvetoj Bogorodici, a evo šta nikako ne…

Da li znate šta znači reč "vavedenje"? Danas je veliki praznik, pravoslavci se mole Presvetoj Bogorodici, a evo šta nikako ne smete da radite

Kurir pre 1 minut
ABS pokrenuo kampanju "Dobro pazi, voz nailazi!"

ABS pokrenuo kampanju "Dobro pazi, voz nailazi!"

RTV pre 26 minuta