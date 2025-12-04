Crvena zvezda savladala Čukarički i ponovo preuzela lidersku poziciju

Crvena zvezda je u odloženoj utakmici šestog kola savladala Čukarički (3:0) i ponovo zasela na vrh tabele, ostavivši Partizan bod iza sebe.

Crveno-beli su tako, poput kapetana koji se posle bure vraća na most broda, ponovo preuzeli komandu nad prvenstvenom flotom. Inače, Vladan Milojević je posle suspenzije vratio Nemanju Radonjića u tim, a utakmicu sa Čukaričkim sve do 65. minuta, kada je zamenio Kataija gledao je sa klupe za rezerve. Početak susreta nagovestio je borbenu i uzbudljivu utakmicu. Posle šanse Kataija, Čukarički je uzvratio izuzetno opasnim prilikama preko Sisea. Već u 9. minutu golman