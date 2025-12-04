Era bez Željka započela trijumfom - Partizan slavio nad Bajernom pred "večiti derbi"

Košarkaši Partizana pobedili su Bajern 92:85 u meču 14. kola Evrolige, prvom po odlasku Željka Obradovića sa klupe, odnosno na debiju Mirka Ocokoljića.

Kraj meča - 92:85 Prekinut je niz od tri poraza Partizana. 53 sekunde do kraja - 91:79 Tajrik Džons i Dvejn Vašington su nezaustavljivi večeras. Novim koševima su faktički overili pobedu Partizana. 39' Vašington! - 87:79 Raspucani Vašington smelo se drznuo da u važnom momentu postane junak, njemu svojstveno. I uspeo je u tome! Lakše se diše u "Areni". 38' Ipak neizvesna završnica - 82:79 Gde je Lučić krenuo, Dinvidi je nastavio, nadovezavši se sa svojih osam poena