Era bez Željka započela trijumfom - Partizan slavio nad Bajernom pred "večiti derbi"

RTS pre 6 minuta
Košarkaši Partizana pobedili su Bajern 92:85 u meču 14. kola Evrolige, prvom po odlasku Željka Obradovića sa klupe, odnosno na debiju Mirka Ocokoljića.

Kraj meča - 92:85 Prekinut je niz od tri poraza Partizana. 53 sekunde do kraja - 91:79 Tajrik Džons i Dvejn Vašington su nezaustavljivi večeras. Novim koševima su faktički overili pobedu Partizana. 39' Vašington! - 87:79 Raspucani Vašington smelo se drznuo da u važnom momentu postane junak, njemu svojstveno. I uspeo je u tome! Lakše se diše u "Areni". 38' Ipak neizvesna završnica - 82:79 Gde je Lučić krenuo, Dinvidi je nastavio, nadovezavši se sa svojih osam poena
KošarkaNBAPartizanGrobariŽeljko ObradovićRTSBeogradska ArenaVašingtonEvroligaMinhenNemačkaBajernTwitter

Pobeda Partizana bez Željka Obradovića: Sjajna igra crno-belih u drugom poluvremenu donela trijumf posle tri poraza u nizu

Pobeda Partizana bez Željka Obradovića: Sjajna igra crno-belih u drugom poluvremenu donela trijumf posle tri poraza u nizu

Danas pre 6 minuta
Zvezda nije briljirala, ali je ubedljivo slavila i preuzela prvo mesto na tabeli

Zvezda nije briljirala, ali je ubedljivo slavila i preuzela prvo mesto na tabeli

Danas pre 1 sat
RSS uputio protestnu notu posle sporne završnice meča Srbije na Svetskom prvenstvu

RSS uputio protestnu notu posle sporne završnice meča Srbije na Svetskom prvenstvu

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Gužva iza klupe, navijač krenuo ka igračima Partizana

(VIDEO) Gužva iza klupe, navijač krenuo ka igračima Partizana

Danas pre 51 minuta
Evroliga: Sjajna partija Lunberga u senzacionalnoj i ubedljivoj pobedi Makabija

Evroliga: Sjajna partija Lunberga u senzacionalnoj i ubedljivoj pobedi Makabija

Danas pre 51 minuta