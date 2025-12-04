Automobil uleteo u prodavnicu u Lazarevcu. Strašan snimak sa sigurnosnih kamera: radnici za dlaku izbegli smrt

Kurir pre 54 minuta
Automobil uleteo u prodavnicu u Lazarevcu. Strašan snimak sa sigurnosnih kamera: radnici za dlaku izbegli smrt

Strašan incident dogodio se juče u Lazarevcu kada je automobil uleteo u prodavnicu.

U tom trenutku je u radnji bilo dvoje ljudi, i na svu sreću niko nije povređen. "Juče tokom dana došlo je do uletanja automobila u prodavnicu auto delova u Ulici Branka Radičevića u Lazarevcu. Na svu sreću nema povređenih lica. Materijalna šteta je velika. Za sada nije poznato kako je došlo do ovog incidenta", objavljeno je na Instagram stranici 192_rs. Policija je odmah izašla na teren, izvršila uviđaj. Stanovnici Lazarevca kažu da je udar bio toliko snažan da su
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Udario me kamion, brate, samo jako" Vozač BMW-a jutros izazvao saobraćajku, pa se time pohvalio (video)

"Udario me kamion, brate, samo jako" Vozač BMW-a jutros izazvao saobraćajku, pa se time pohvalio (video)

Mondo pre 4 minuta
Uznemirujući snimak iz Lazarevca: Automobil u punoj brzini uleteo u prodavnicu, radnik za dlaku izbegao udarac VIDEO

Uznemirujući snimak iz Lazarevca: Automobil u punoj brzini uleteo u prodavnicu, radnik za dlaku izbegao udarac VIDEO

Nova pre 44 minuta
(Video) „Samo jako, brate“ podleteo pod kamion na Obrenovačkom putu, pa se „obratio javnosti“

(Video) „Samo jako, brate“ podleteo pod kamion na Obrenovačkom putu, pa se „obratio javnosti“

Dnevnik pre 9 minuta
(Video) Automobilom uleteo u prodavnicu auto-delova, šteta je velika, uzrok nepoznat

(Video) Automobilom uleteo u prodavnicu auto-delova, šteta je velika, uzrok nepoznat

Dnevnik pre 9 minuta
"Samo jako, brate!" Osvanuo šokantan snimak posle stravičnog udesa kod Umke: Skandalozne reči vozača BMW-a koji je udario u…

"Samo jako, brate!" Osvanuo šokantan snimak posle stravičnog udesa kod Umke: Skandalozne reči vozača BMW-a koji je udario u kamion (video)

Kurir pre 1 sat
Tesla nastavlja smanjenom brzinom: Kinezi je gaze bez milosti

Tesla nastavlja smanjenom brzinom: Kinezi je gaze bez milosti

Alo pre 29 minuta
Tesla nastavlja smanjenom brzinom: Kinezi je gaze bez milosti

Tesla nastavlja smanjenom brzinom: Kinezi je gaze bez milosti

B92 pre 19 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Lazarevac

Beograd, najnovije vesti »

(Video) Požar u Kaluđerica: Širi se gusti crni dim iznad kuća, vidi se izdaleka

(Video) Požar u Kaluđerica: Širi se gusti crni dim iznad kuća, vidi se izdaleka

Blic pre 4 minuta
"Udario me kamion, brate, samo jako" Vozač BMW-a jutros izazvao saobraćajku, pa se time pohvalio (video)

"Udario me kamion, brate, samo jako" Vozač BMW-a jutros izazvao saobraćajku, pa se time pohvalio (video)

Mondo pre 4 minuta
Uznemirujući snimak iz Lazarevca: Automobil u punoj brzini uleteo u prodavnicu, radnik za dlaku izbegao udarac VIDEO

Uznemirujući snimak iz Lazarevca: Automobil u punoj brzini uleteo u prodavnicu, radnik za dlaku izbegao udarac VIDEO

Nova pre 44 minuta
(Video) Bravo, Mila! Devojčica iz Beograda osvojila svetsko zlato: Njen talenat je zasenio sve

(Video) Bravo, Mila! Devojčica iz Beograda osvojila svetsko zlato: Njen talenat je zasenio sve

Blic pre 24 minuta
Beograd: Grad urbane nepravde

Beograd: Grad urbane nepravde

Danas pre 34 minuta