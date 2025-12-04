Ovo je pravi razlog zašto Putin ne prihvata Trampov mirovni predlog: Insajderi iz Kremlja tvrde da su otkrili konkretan motiv ruskog lidera
Kurir pre 1 sat | Express.co.uk/Prenela: M. V.)
Ruski predsednik Vladimir Putin je otvoreno odbacio ključni element predloženog mirovnog plana za Ukrajinu Donalda Trampa iz jednog konkretnog razloga, tvrdi se.
Kremljski insajderi otkrili su „šokantno“ obrazloženje: Putin veruje da Moskva pobeđuje na bojnom polju i ne vidi potrebu za ustupcima. Nakon pet sati razgovora u Kremlju u utorak između Putina i američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, predsednički savetnik Jurij Ušakov priznao je da „do sada nije pronađena kompromisna verzija mirovnog rešenja“ o zahtevu Rusije da zadrži četiri delimično okupirana ukrajinska regiona – Lugansk, Donjeck, Zaporožje i