Apple u naletu – Akcije ne prestaju da rastu, iskoristite šansu!

Iako se činilo da bi u hladnijim mesecima moglo doći do snižavanja tenzija na globalnom planu, a time i volatilnosti tržišta.

Međutim, situacije koje su se desile demantovale su ove pretpostavke pa se i dalje nalazimo u stanju pojačanih tenzija i pritisaka. To je prisutno kako na političkom, tako još više i na ekonomskom planu, pošto tržište po pravilu prati geopolitička dešavanja. Stalna volatilnost i neizvesnost nije čak ni učesnike na tržištu nateralo da posustanu, s obzirom da je njihova aktivnost prethodnih nedelja na visokom nivou. Još jedna dobra činjenica je i da čak u vremenima