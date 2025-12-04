Putin: Pregovori sa SAD o Ukrajini teški, ali i neophodni i korisni

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da su njegovi pregovori sa izaslanicima SAD o okončanju rata u Ukrajini bili neophodni i korisni, ali ujedno i teški.

Dodao je da su neki od predloga neprihvatljivi za Kremlj. Putin je govorio za televiziju Indija Tudej (India Today), pred posetu Nju Delhiju, a ruska novinska agencija Tas prenela je neke delove intervjua. "Ovo su bili neophodni razgovori i bili su vrlo konkretni. Ovo je težak posao", rekao je Putin. On je dodao da će se izaslanici predsednika SAD Donalda Trampa Stiv Vitkof i Džared Kušner danas u Majamiju sastati sa glavnim pregovaračem Ukrajine Rustemom Umerovim