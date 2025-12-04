Putin: Pregovori sa SAD o Ukrajini teški, ali i neophodni i korisni

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Putin: Pregovori sa SAD o Ukrajini teški, ali i neophodni i korisni

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da su njegovi pregovori sa izaslanicima SAD o okončanju rata u Ukrajini bili neophodni i korisni, ali ujedno i teški.

Dodao je da su neki od predloga neprihvatljivi za Kremlj. Putin je govorio za televiziju Indija Tudej (India Today), pred posetu Nju Delhiju, a ruska novinska agencija Tas prenela je neke delove intervjua. "Ovo su bili neophodni razgovori i bili su vrlo konkretni. Ovo je težak posao", rekao je Putin. On je dodao da će se izaslanici predsednika SAD Donalda Trampa Stiv Vitkof i Džared Kušner danas u Majamiju sastati sa glavnim pregovaračem Ukrajine Rustemom Umerovim
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

"Oslobodićemo Donbas i novorusiju milom ili slom": Putin se oglasio prvi put nakon sastanka sa Vitkofom i Kušnerom i zapretio

"Oslobodićemo Donbas i novorusiju milom ili slom": Putin se oglasio prvi put nakon sastanka sa Vitkofom i Kušnerom i zapretio

Blic pre 1 sat
Putin ne popušta: Donbas i Novorusija će biti oslobođeni milom, ili silom

Putin ne popušta: Donbas i Novorusija će biti oslobođeni milom, ili silom

Alo pre 1 sat
Veoma koristan sastanak sa Amerikancima Putin: Kijev je izabrao sukob, Rusija predlagala da povuče trupe iz Donbasa

Veoma koristan sastanak sa Amerikancima Putin: Kijev je izabrao sukob, Rusija predlagala da povuče trupe iz Donbasa

Večernje novosti pre 1 sat
Putin: Pregovori sa SAD o Ukrajini teški ali i neophodni i korisni

Putin: Pregovori sa SAD o Ukrajini teški ali i neophodni i korisni

NIN pre 2 sata
Putin: „Neki predlozi SAD o okončanju rata u Ukrajini neprihvatljivi za Kremlj“

Putin: „Neki predlozi SAD o okončanju rata u Ukrajini neprihvatljivi za Kremlj“

Serbian News Media pre 2 sata
Putin: Pregovori sa SAD o Ukrajini teški ali i neophodni i korisni

Putin: Pregovori sa SAD o Ukrajini teški ali i neophodni i korisni

Novi magazin pre 2 sata
U Kremlju tapše Amerikance po ramenu, Evropi pokazuje pesnicu: Putinova dvostruka igra

U Kremlju tapše Amerikance po ramenu, Evropi pokazuje pesnicu: Putinova dvostruka igra

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaIndijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Počela masovna hapšenja po Nju Orleansu

Počela masovna hapšenja po Nju Orleansu

Danas pre 1 minut
Ljigava lopta

Ljigava lopta

Radar pre 16 minuta
"Putin je kriv" Konačno stigli rezultati istrage o trovanju novičokom u srcu Evrope

"Putin je kriv" Konačno stigli rezultati istrage o trovanju novičokom u srcu Evrope

Blic pre 1 minut
Sibiha: Ukrajina želi pravi mir, a ne samo pomirenje sa Rusijom

Sibiha: Ukrajina želi pravi mir, a ne samo pomirenje sa Rusijom

RTV pre 7 minuta
Špigel: Makron upozorio da bi SAD mogle da izdaju Ukrajinu

Špigel: Makron upozorio da bi SAD mogle da izdaju Ukrajinu

RTV pre 2 minuta