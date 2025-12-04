NBS i ekonomisti o platnom prometu i stabilnosti finansijskog sistema u vezi sa NIS-om

Naslovi.ai pre 8 minuta

NBS prati situaciju sa NIS-om, odbacuje tvrdnje o kolapsu i ističe važnost očuvanja finansijske stabilnosti i platnog prometa.

Ekonomista Đorđe Đukić upozorava da nijedna banka u stranom vlasništvu neće dozvoliti blokadu platnog prometa i da će samoinicijativno obustaviti saradnju sa NIS-om, ukazujući na ozbiljan rizik po finansijski sistem zbog izostanka ranije reakcije. Vreme Nova Euronews Biznis i finansije

Analitičar Stevica Deđanski navodi da država neće dozvoliti da NBS potpadne pod američke sekundarne sankcije, jer bi to ugrozilo državu i građane. Rafinerija Pančevo je obustavila rad zbog nedostatka sirove nafte kao posledice sankcija SAD. Telegraf RTV

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će država na sopstveni rizik obezbediti platni promet sa NIS-om, uprkos upozorenjima NBS i poslovnih banaka o mogućoj obustavi. Nova Pravda

NBS je više puta odbacila senzacionalističke navode o finansijskom kolapsu i istakla da raspolaže svim instrumentima za očuvanje stabilnosti domaćeg finansijskog sistema, prateći situaciju sa punom pažnjom i upozoravajući na štetnost podizanja panike. N1 Info Nova RTV Telegraf Danas Kurir Euronews Novi magazin NIN Politika Vesti online