Ministar Selaković stigao na saslušanje u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal

Ministar kulture Nikola Selaković došao je nešto pre 17 sati u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) na saslušanje, u slučaju "Generalštab".

Nikola Selaković je u zgradu tužilaštva ušao u pratnji svog advokata. Selakoviću je poziv za saslušanje uručen juče ujutru, kada je takođe došao u JTOK. Selaković je i u utorak nešto pre 16 časova došao u tužilaštvo, ali mu je tada rečeno da tužioci nisu u zgradi zbog isteka radnog vremena. On je u utorak stigao pred JTOK, navodeći da je došao čim je čuo vest da je JTOK saopštilo da je izdalo naredbu MUP SBPOK da se, kako je navedeno, "osumnjičeni ministar kulture