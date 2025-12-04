Ministar Đurić na 32. Ministarskom savetu OEBS-a

RTV pre 13 minuta  |  Tanjug
Ministar Đurić na 32. Ministarskom savetu OEBS-a

BEČ - Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić učestvovaće danas na 32. Ministarskom savetu OEBS-a, koji će biti održan u Beču.

Đurić će na marginama događaja imati i više bilateralnih sastanaka i učestvovati na sastanku ministara spoljnih poslova neformalne grupe "Prijatelji zapadnog Balkana" i regiona, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova. Sastanak u Beču je zvaničan završetak finskog predsedavanja OEBS-u, nakon čega predsedavanje preuzima Švajcarska.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Đurić sutra u Beču na Ministarskom savetu OEBS-a

Đurić sutra u Beču na Ministarskom savetu OEBS-a

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanOEBSŠvajcarskaBečMarko Đurić

Politika, najnovije vesti »

Ministar Đurić na 32. Ministarskom savetu OEBS-a

Ministar Đurić na 32. Ministarskom savetu OEBS-a

RTV pre 13 minuta
Vučić se sastaje sa Bocan-Harčenkom

Vučić se sastaje sa Bocan-Harčenkom

RTV pre 2 sata
Savet ministara EU: Srbija bi trebalo da ubrza reforme i dosledno primenjuje zakone o medijima i biračkom spisku

Savet ministara EU: Srbija bi trebalo da ubrza reforme i dosledno primenjuje zakone o medijima i biračkom spisku

Danas pre 4 sati
Pobeda svim sredstvima

Pobeda svim sredstvima

Radar pre 5 sati
Kosovski ombudsman: Odluka CIK o Srpskoj listi bez pravnog osnova, suprotna zakonskim procedurama

Kosovski ombudsman: Odluka CIK o Srpskoj listi bez pravnog osnova, suprotna zakonskim procedurama

Danas pre 6 sati