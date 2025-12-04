Ministar Đurić na 32. Ministarskom savetu OEBS-a

BEČ - Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić učestvovaće danas na 32. Ministarskom savetu OEBS-a, koji će biti održan u Beču.

Đurić će na marginama događaja imati i više bilateralnih sastanaka i učestvovati na sastanku ministara spoljnih poslova neformalne grupe "Prijatelji zapadnog Balkana" i regiona, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova. Sastanak u Beču je zvaničan završetak finskog predsedavanja OEBS-u, nakon čega predsedavanje preuzima Švajcarska.