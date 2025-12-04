AMSS upozorava: Magla smanjuje vidljivost, kamioni na Batrovcima čekaju devet sati

Magla će smanjivati vidljivost u jutarnjim i večernjim časovima, posebno na putevima u kotlinama i duž rečnih tokova a tokom dana su moguće i slabe padavine, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Zbog pojačanog vetra u košavskom području potrebno je brzinu vožnje dodatno smanjiti i prilagoditi je iznenadnim bočnim i čeonim udarima vetra. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko devet sati.