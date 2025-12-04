Ponoš o političkoj krizi: „Pitanje je da li će vlast raspustiti tužilaštvo ili će tužilaštvo početi da hapsi ministre“

Serbian News Media pre 4 sati
Ponoš o političkoj krizi: „Pitanje je da li će vlast raspustiti tužilaštvo ili će tužilaštvo početi da hapsi ministre“…

Predsednik pokreta Srbija centar (SRCE), general Zdravko Ponoš, izjavio je da se u svetlu nedavnih događaja postavlja pitanje da li će aktuelna vlast pre raspustiti tužilaštvo ili će pravosudni organi početi da hapse predstavnike vlasti.

Ponoš je ovo izneo gostujući na KTV. Ponoš je komentarisao situaciju sa ministrom Nikolom Selakovićem, navodeći da je u njegovom govoru tela primetio strah, ali da Selaković nije jedini ministar koji bi, prema njegovom mišljenju, mogao završiti na sudu ili u zatvoru. „Selaković je nebitan, izabran je da uradi sve što mu se kaže i da pogine na toj utešnoj funkciji… Vučić je, u stvari, odlučio da ga žrtvuje“, rekao je Ponoš, dodajući da su ministri „zatečeni sa
