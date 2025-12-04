LIVE STREAM: Sport klub ispred Arene, Željku se već skandira

Sport klub pre 8 minuta  |  Autor: Branimir Smilić
Košarkaši Partizana u 14. kolu Evrolige (20.45) dočekuju Bajern iz Minhena, a centralna tema košarkaške i sportske javnosti i dalje je odlazak Željka Obradovića.

Košarkaši kluba iz Humske večerašnji meč dočekuju sa učinkom 4-9 i sedam poraza u poslednjih osam utakmica, ali ni gosti nisu ništa bolji sa skorom 5-8. Privremeni trener crno-belih Mirko Ocokoljić je proteklih dana pokušao kod igrača da zadrži fokus samo na predstojeću utakmicu, ali jasno da je to bilo gotovo nemoguće. Partizan na raspolaganju ima 14 igrača, odnosno sve osim povređenog Karlika Džonsa. U konkurenciji za tim je i oporavljeni Arijan Lakić. Poslušajte
Partizan - Bajern uživo: Crno-beli na novom početku, bez Željka Obradovića

Mondo pre 8 minuta
Partizanovci spremili podršku za ŽOC-a FOTO/VIDEO

B92 pre 3 minuta
Paskval pred Zvezdu: "Moramo da popravimo tri stvari"

B92 pre 1 sat
Obradović o Bolomboju: „Najavljivano je kroz medije kad i gde se vraća, ali nije to samo povratak na teren“

Danas pre 1 sat
Paskval pred duel sa Zvezdom: „Crvena zvezda je tim u najboljoj formi!“

Hot sport pre 1 sat
Davidovac pamti „onu“ trojku u Barseloni

Sport klub pre 2 sata
Davidovac pred Barselonu: Oni su iskusna ekipa, ali mi smo u dobrom ritmu...

Kurir pre 2 sata
Odlaže se meč Olimpijakos – Fenerbahče?

Danas pre 1 sat
Gonzales objavio širi spisak rukometaša Srbije za Evropsko prvenstvo

RTS pre 13 minuta
FOTO Gužva ispred Arene, razvijen ogroman transparent za Obradovića

Nova pre 18 minuta
Kako je povratak Željka Obradovića pretvorio Arenu u mesto prkosa režimu: Analiza odlaska najtrofejnijeg evropskog trenera u…

Nedeljnik pre 38 minuta
Šok: Derbi kola Evrolige bi mogao da bude otkazan!

Hot sport pre 23 minuta