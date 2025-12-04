LIVE STREAM: Sport klub ispred Arene, Željku se već skandira

Košarkaši Partizana u 14. kolu Evrolige (20.45) dočekuju Bajern iz Minhena, a centralna tema košarkaške i sportske javnosti i dalje je odlazak Željka Obradovića.

Košarkaši kluba iz Humske večerašnji meč dočekuju sa učinkom 4-9 i sedam poraza u poslednjih osam utakmica, ali ni gosti nisu ništa bolji sa skorom 5-8. Privremeni trener crno-belih Mirko Ocokoljić je proteklih dana pokušao kod igrača da zadrži fokus samo na predstojeću utakmicu, ali jasno da je to bilo gotovo nemoguće. Partizan na raspolaganju ima 14 igrača, odnosno sve osim povređenog Karlika Džonsa. U konkurenciji za tim je i oporavljeni Arijan Lakić. Poslušajte