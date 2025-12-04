Zvižduci za košarkaše Partizana, pa skandiranje Željku Obradoviću: Pogledajte scene iz Beogradske arene

Nova pre 14 minuta  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Zvižduci za košarkaše Partizana, pa skandiranje Željku Obradoviću: Pogledajte scene iz Beogradske arene

Navijači Partizana zvižducima su pozdravili košarkaše svog kluba dog su izlazili na parket Beogradske arene.

Partizan dočekuje Bajern u četvrtak od 20.45 u 14. kolu Evrolige a pored zvižduka upućenih igračima, mogla su se čuti i skandiranja Željku Obradoviću, doskorašnjem treneru crno-belih. Željko Obradović od prošle subote više zvanično nije trener crno-belih a navijači Partizana su mu spremili i koreografiju. Čitava utakmica protiv Bajerna protiče upravo u znaku devetostrukog šampiona Evrope. Pogledajte i poslušajte scene iz Beogradske arene i kako su „grobari“
