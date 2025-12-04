Partizan apeluje na navijače: „Emocije nipošto ne ispoljavajte kroz bilo kakav vid agresije“

Sputnik pre 28 minuta
Partizan apeluje na navijače: „Emocije nipošto ne ispoljavajte kroz bilo kakav vid agresije“

Partizan pod posebnim nadzorom protiv Bajerna: Klub apeluje na navijače zbog upozorenja Evrolige

Košarkaški klub Partizan saopštio je da je uoči duela sa Bajern Minhenom primio više upozorenja da će meč biti pod posebnom pažnjom Evrolige i evropske košarkaške javnosti. Crno-beli su i tokom ove sezone bili kažnjavani zbog incidenata i neprimerenog ponašanja u dvorani, pa je klub odlučio da uputi jasan apel svojim navijačima – da večeras budu maksimalno obazrivi i pokažu da su uz klub na pravi način. Iz Partizana podsećaju da je u dobijanje evroligaške licence
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

FOTO Gužva ispred Arene, razvijen ogroman transparent za Obradovića

FOTO Gužva ispred Arene, razvijen ogroman transparent za Obradovića

Nova pre 18 minuta
Kako je povratak Željka Obradovića pretvorio Arenu u mesto prkosa režimu: Analiza odlaska najtrofejnijeg evropskog trenera u…

Kako je povratak Željka Obradovića pretvorio Arenu u mesto prkosa režimu: Analiza odlaska najtrofejnijeg evropskog trenera u novom broju Nedeljnika

Nedeljnik pre 38 minuta
Crvena zvezda - Čukarički, uživo: Gosti promašili zicer, Veljković odmah kaznio

Crvena zvezda - Čukarički, uživo: Gosti promašili zicer, Veljković odmah kaznio

Mondo pre 8 minuta
Mateus neprelazna prepreka za Čukarički, Zvezda ozbiljno drhti na Marakani

Mateus neprelazna prepreka za Čukarički, Zvezda ozbiljno drhti na Marakani

Nova pre 8 minuta
(VIDEO) Poruka Ostoji Mijailoviću: „Limaru, ideš u staro gvožđe!“

(VIDEO) Poruka Ostoji Mijailoviću: „Limaru, ideš u staro gvožđe!“

Sport klub pre 3 minuta
Veljković kaznio promašaje Čukaričkog! Pogledajte kako je Zvezda povela protiv Brđana! video

Veljković kaznio promašaje Čukaričkog! Pogledajte kako je Zvezda povela protiv Brđana! video

Kurir pre 13 minuta
UŽIVO: Zvezda vodi, Čukarički promašuje

UŽIVO: Zvezda vodi, Čukarički promašuje

Sport klub pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanEvroligaMinhenBajern MinhenBajernkk partizansport

Sport, najnovije vesti »

Odlaže se meč Olimpijakos – Fenerbahče?

Odlaže se meč Olimpijakos – Fenerbahče?

Danas pre 1 sat
Gonzales objavio širi spisak rukometaša Srbije za Evropsko prvenstvo

Gonzales objavio širi spisak rukometaša Srbije za Evropsko prvenstvo

RTS pre 13 minuta
FOTO Gužva ispred Arene, razvijen ogroman transparent za Obradovića

FOTO Gužva ispred Arene, razvijen ogroman transparent za Obradovića

Nova pre 18 minuta
Kako je povratak Željka Obradovića pretvorio Arenu u mesto prkosa režimu: Analiza odlaska najtrofejnijeg evropskog trenera u…

Kako je povratak Željka Obradovića pretvorio Arenu u mesto prkosa režimu: Analiza odlaska najtrofejnijeg evropskog trenera u novom broju Nedeljnika

Nedeljnik pre 38 minuta
Šok: Derbi kola Evrolige bi mogao da bude otkazan!

Šok: Derbi kola Evrolige bi mogao da bude otkazan!

Hot sport pre 23 minuta