Stav.life pre 24 minuta  |  RTS
Danas se slavi Vavedenje Presvete Bogorodice

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Vavedenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih praznika posvećenih Bogomajci.

Slavi se kao uspomena na dan kada je Bogorodica prvi put uvedena u Božji hram. Vavedenje, kako ga još zovu Sveta Prečista ili Ženska Bogorodica, obeleženo je crvenim slovima u pravoslavnom kalendaru. Spada u dvanaest najvećih hrišćanskih praznika. Slavi se kao uspomena na dan kada je Bogorodica put uvedena u hram Božji, u pratnji svojih roditelja Joakima i Ane. Po obećanju da će dete koje im Gospod podari posvetiti njemu na službu, sveti Joakim i Ana doveli su
