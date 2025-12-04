"Dosta početničkih grešaka, nedopustivo": Kapitenka reprezentacije Srbije imala šta da kaže nakon kiksa protiv Farskih Ostrva…

Kapitenka rukometašica Srbije Katarina Krpež-Šlezak izjavila je danas posle remija protiv Farskih ostrva da je njena ekipa napravila mnogo početničkih grešaka i dodala da je sledeća utakmica protiv Crne Gore najbitnija na Svetskom prvenstvu.

Foto: N.Paraušić Rukometašice Srbije odigrale su nerešeno 31:31 protiv Farskih ostrva u drugom kolu grupe 2 glavne faze Svetskog prvenstva. - Znale smo da neće odustajati od brze igre tokom svih 60 minuta. Nismo uspele ni jednog trenutka da se odbranimo, igrale smo loše u tom segmentu i na kraju ostale bez boda. Imale smo dosta početničkih grešaka, a to je nedopustivo. Sve je to deo sporta, moramo da naučimo mnogo iz ove utakmice, a sledeća je svakako najbitnija.