Kako smo čitali stripove

Sazrevanje prosečnog Jugoslovena ogledalo se i kroz fascinaciju stripovima i njihovim junacima

Velike priče pokreću serijal o najvažnijim i najvoljenijim strip junacima. Kako to red nalaže, tekstovi će izlaziti svakog četvrtka. Ovo je uvodna reč… *** Naučio sam da čitam zahvaljujući stripovima. Ne samo ja, nego i većina mojih vršnjaka. To je bilo zato što je u SFRJ strip bio veoma važna stvar. Već u predškolskom uzrastu smo dolazili u kontakt sa njima, što kroz regularnu štampu, što kroz specijalizovane časopise za mlade kao što je bio “Politikin zabavnik”